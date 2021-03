per Mail teilen

In Altheim/Alb im Alb-Donau-Kreis haben Unbekannten in den vergangenen Tagen rund 300 Liter Altöl illegal entsorgt. Ein Zeuge hat die 14 Kanister auf einem Schotterweg entdeckt. Da die Behälter verschlossen waren, kam es nicht zu einer Umweltgefährdung, so die Polizei. Sie sucht Hinweise zum Verursacher.