Wieder unangemeldete Demo gegen Coronaregeln

Tausende Menschen haben am Freitagabend in der Ulmer Innenstadt erneut gegen Coronaimpfungen und die mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen demonstriert. Nach Schätzungen von Beobachtern waren es weniger Teilnehmende als in den vergangenen Wochen. Der Protestzug blockierte zeitweise den Verkehr in der Innenstadt. Viele hielten sich nicht an die Maskenpflicht. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot und Antikonflikt-Teams im Einsatz. Sie trennte die Protestierenden von der angemeldeten Gegendemonstration auf dem Münsterplatz. Vor rund 150 Menschen, die sich für Impfen und Solidarität einsetzten, sprach unter anderem Leiterin der KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg, Nicola Wenge.