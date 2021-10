Forscherin Katrin Böhning-Gaese aus Oberkochen erhält Deutschen Umweltpreis

per Mail teilen

Die in Oberkochen geborene Artenschutzexpertin Katrin Böhning-Gaese hat am Sonntag den Deutschen Umweltpreis erhalten - eine der höchstdotierten Auszeichnungen für Umweltschutz in Europa.

Die Preisträger des Deutschen Umweltpreises bei der Verleihung, Katrin Böhning-Gaese (Zweite von links) und Hans Joosten

Die Professorin Katrin Böhning-Gaese hat den Deutschen Umweltpreis gemeinsam mit dem Moorforscher Hans Joosten erhalten. Böhning-Gaese wurde in Oberkochen (Ostalbkreis) geboren und ist heute die Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums in Frankfurt am Main. Sie wurde ausgezeichnet für ihre Arbeit im Klima- und Artenschutz.

SWR: Erst einmal herzlichen Glückwunsch für den Preis! Ist er vor allem wichtig für Ihre Arbeit oder einfach nur nett?

Prof. Katrin Böhning-Gaese: Der Preis ist richtig wichtig für unsere Arbeit, für die ganze wissenschaftliche Gemeinschaft, die dahinter steht. Was einfach das Fantastische daran ist, ist dass dieser Preis für Biodiversitätsforschung und deren Bedeutung so wichtig ist. Biodiversität (also Artenvielfalt) ist unser aller Existenzgrundlage. Aber das Thema Biodiversität steht neben dem Thema Klima eben immer noch im Schatten. Und ich hoffe, dass der Preis hilft, ein größeres Licht auf die Bedeutung der Biodiversität für uns Menschen zu werfen.

Der Bio-Leistungskurs am Gymnasium Oberkochen hat Katrin Böhning-Gaese für die Biologie begeistert. Am Sonntag ist die Professorin mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet worden. Das Preisgeld wird sie wieder in ihre Forschung stecken.

Ein Punkt Ihrer Arbeit ist ja "Klimawandel und Artensterben". Wie hängt das zusammen?

Natürlich hat der Klimawandel Einfluss auf die biologische Vielfalt. Am Schlimmsten sind derzeit die Korallenriffe betroffen, die durch die warmen Ozeantemperaturen, aber auch noch dazu durch Verschmutzung und Fang stark bedroht sind. Aber umgekehrt hat auch der Verlust der biologischen Vielfalt Einfluss aufs Klima. Ein plakatives Beispiel sind die Moore. Wenn man Moore entwässert, dann entweicht aus denen ganz viel Kohlendioxid und trägt dramatisch zum Klimawandel bei.

Wenn wir jetzt mal Ihre Heimat Oberkochen betrachten, wie sieht es da aus mit der Biodiversität? Ist das alles gut aufgestellt oder gibt es da etwas zu verbessern?

Die ganze Schwäbische Alb ist eigentlich eine sehr diverse Region. Da hat man zumindest früher noch viele Hecken gehabt und Bäume und eine vielfältige Landschaft mit diesen Kalk-Magerrasen. Dort wachsen Silberdisteln und im Frühjahr findet Schafbeweidung statt. Aber in Oberkochen beobachtet man wie überall, dass der Mensch immer mehr von diesen halbnatürlichen Lebensräumen nutzt. Natürlich ist Bautätigkeit in Oberkochen ein großes Thema. Und ein weiteres in der Region ist die intensivere Nutzung der Landschaft durch die Landwirtschaft.

Was muss sich denn Ihres Erachtens ändern - auch in den Städten?

Wichtig ist, dass es in den Städten so grün und bunt wie möglich ist. Dass wir wegkommen von den so genannten "Gärten des Grauens", wo nur noch Schotter ist, hin zu blühenden Wiesen. Und dass auch die Parks statt Rasen Blühwiesen haben, dass wir Bäume in der Stadt haben, die uns die Vielfalt der Arten bringen. Aber auch unser eigenes Konsumverhalten hat einen großen Einfluss. Indem wir zum Beispiel weniger Lebensmittel verschwenden, auch weniger Fleisch essen, können wir indirekt einen großen Beitrag zum Schutz der biologischen Vielfalt leisten.

Sie sind die Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums in Frankfurt am Main, kommen aus Oberkochen. Wie sind Sie überhaupt zur Biologie gekommen?

Wie viele Menschen durch eine gute Ausbildung in der Schule. Wir haben in Oberkochen ein tolles Gymnasium und einen fantastischen Leistungskurs Biologie gehabt. Und da hat unser Biologielehrer uns Filme von Jane Goodall gezeigt, dieser berühmten Schimpansenforscherin. Die haben mich so motiviert, dass ich Biologie studieren wollte und dann zum Studium nach Tübingen gegangen bin.