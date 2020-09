Der Stromnetzbetreiber Netze BW will seine Umspannwerke zu "Summspannwerken" machen: Auf den Flächen rund um die 300 Umspannwerke im Land -wie in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) - werden Blumenwiesen für Insekten gesät.

Labkraut, Kornblume, Flockenblume, Steinhummel - das sind einige der Pflanzen, die in Dornstadt um das Umspannwerk herum im nächsten Frühling blühen sollen. Gesät wird eine Mischung, die speziell auf die Bedürfnisse des nährstoffarmen Bodens abgestimmt ist, erklärt Matthias Wucherer vom Netzwerk Blühende Landschaften. Es sollen Pflanzen gedeihen, die in Konkurrenz zu anderen Pflanzen auf gedüngten Böden schnell untergehen würden. Dies diene der Artenvielfalt.

Aussaat im ersten "Summspannwerk" in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis): Matthias Wucherer (Netzwerk Blühende Landschaft), Helmfried Meinel (Umweltministerium), Barbara Endriss (OEW), Christoph Müller (Netze BW) und Dornstadts Bürgermeister Rainer Braig (v.l.n.r.) Netze BW / Andreas Martin

Netzbetreiber selbst hatte Idee zu "Summspannwerken"

Landesweit sollen über 300 Umspannwerke in blühende Insektenparadiese umgewandelt werden. Die Größe der Flächen reicht dabei von 700 bis zu 10.000 Quadratmetern. Die Idee kam aus dem Unternehmen selbst. In den Umspannwerken wird Strom aus den großen überregionalen Leitungen (meist 110 Kilovolt) für die Weiterverteilung heruntertransformiert. Neben den notwendigen Transformatoren und Schalteinrichtungen gibt es dort Grünflächen, die für Erweiterungen oder aus Sicherheitsgründen frei bleiben. "Diese Wiesen haben wir in der Vergangenheit konventionell bewirtschaftet und ansonsten weitgehend in Ruhe gelassen", erklärte Christoph Müller, Geschäftsführer der Netze BW. "Jetzt wollen wir daraus mehr machen und Artenvielfalt fördern."

Partnerschaft mit dem Netzwerk Blühende Landschaft

Unterstützt wird Netze BW dabei vom Netzwerk Blühende Landschaft. Das hat sich bundesweit zum Ziel gesetzt, die Kulturlandschaft wieder für Bienen, Hummeln und Co. aufblühen zu lassen und arbeitet dabei mit Landwirten, Kommunen, Naturschützern und vielen weiteren zusammen. Laut dessen Leiter Matthias Wucherer werden Wiesen auf nährstoffarmen Böden, auf denen viele spezielle Pflanzen leben und wo sich vor allem auch bedrohte Wildbienenarten ernähren, immer seltener.

An vier Standorten erprobt

An vier Standorten der EnBW-Tochter wurde das Konzept im vergangenen Jahr bereits erprobt. Nach dem Startschuss in Dornstadt sollen ab jetzt jedes Jahr weitere Standorte hinzukommen. Die Natur braucht allerdings ein bisschen Zeit: Von der Aussaat des speziell für die jeweilige Region zusammengestellten Saatguts bis zur artenreichen Blumenwiese dauert es einige Jahre.