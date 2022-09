So sparen Städte zwischen Ulm und Aalen Energie

per Mail teilen

Sauna zu, Heizung runter, Licht aus: Städte und Gemeinden von Ulm bis Aalen haben ganz unterschiedliche Pläne, wie sie die Energieeinsparverordnung des Bundes umsetzen wollen.

Deutschland soll Energie sparen. Um das zu erreichen ist am 1. September die Energieeinsparverordnung des Bundes in Kraft getreten. Städte und Gemeinden von Ulm bis Aalen haben Maßnahmen dazu schon umgesetzt oder beraten derzeit darüber. So ist der aktuelle Stand.

Neu-Ulm macht das Licht aus und heizt weniger

Die Stadt Neu-Ulm hat die Nachtbeleuchtung des Rathauses abgeschaltet und Brunnen schon zum 1. September abgestellt - einige Wochen früher als sonst. Zu Beginn der Heizperiode will die Stadt die Raumtemperaturen in den Gebäuden auf 20 Grad absenken.

Außerdem wird das Neu-Ulmer Hallenbad erst zwei Monate später, also Mitte November, wieder eröffnet. Das spare rund 200.000 Kilowattstunden Strom - die zehnfache Menge, die eine Familie pro Jahr verbraucht. Geplant sind auch Betriebsferien für die gesamte Verwaltung in der ersten Januarwoche. Damit will die Stadt helfen, die aktuelle Gas- und Energiekrise zu bewältigen.

Ulm prüft noch, ob die Rathaus- und die Außenbeleuchtungen des Münsters abgeschaltet werden. (Archivbild) IMAGO IMAGO / Panthermedia

Ulm prüft Energiespar-Maßnahmen

Ulm prüft noch, ob die Rathaus- und die Außenbeleuchtungen des Münsters abgeschaltet werden, so eine Sprecherin der Stadt. Nutzen und Nachteile sowie tatsächliche Einsparungen werden dabei abgewogen. Am Freitag tagt dazu der Verwaltungsstab Gasmangellage.

Heidenheim denkt über weniger Straßenbeleuchtung nach

Die Stadt Heidenheim hat die Außenbeleuchtung an öffentlichen Gebäuden abgeschaltet. Dazu gehören das Schloss Hellenstein, das Naturtheater, die Totenbergkapelle, Konzerthaus und Congress Centrum sowie die Bodenstrahler um die Pauluskirche. In einem weiteren Schritt prüft die Stadtverwaltung die Abschaltung der Straßenbeleuchtung in der Nacht. Berechnungen zufolge würden durch ein vierstündiges Abschalten bis zu 300.000 Euro pro Jahr eingespart.

Giengen spart an der Wassertemperatur

Die Stadt Giengen an der Brenz reduziert im Hallenbad die Temperatur, um Energie zu sparen. Das Wasser soll nach Angaben der Stadt nur noch 26 Grad, die Luft 28 Grad warm sein. Das sind jeweils zwei Grad Celsius weniger als bisher. Warmbadetage soll es in der kommenden Wintersaison nicht mehr geben. Das Giengener Hallenbad öffnet am 30. September.

Viele Bäder drehen die Wassertemperatur runter - teils auf 26 Grad. (Sujetbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Friso Gentsch

In Schwäbisch Gmünd bleiben Kitas warm, Schulen nicht

Um Gas und Strom zu sparen, soll in Schwäbisch Gmünder Schulen die Raumtemperatur auf 19 Grad gedrosselt werden, ebenso in den städtischen Büros, in der Bücherei, der Musik- und Volkshochschule oder im Congress-Centrum. In Museen sind 18 Grad vorgesehen. Kitas sind von der Temperaturabsenkung ausgenommen. Im Hallenbad wird die Wassertemperatur um drei auf 29 Grad gesenkt. Die Sauna bleibt die ganze Saison geschlossen. Allein beim Hallenbad erhofft sich die Stadt Einsparungen von rund 170.000 Euro.

Außerdem plant die Stadt für alle öffentlichen Gebäude und die Verwaltung eine Winterpause vom 23. Dezember bis 1. Januar. Die Wallfahrtskirche Sankt Maria auf dem Hohenrechberg bei Schwäbisch Gmünd wird künftig nur noch bis 22 Uhr angestrahlt

Ellwangen macht das Wellenbad kühler

In Ellwangen wird die Temperatur in den öffentlichen Gebäuden der Stadt gemäß der Vorgaben gesenkt. Das gelte auch für Kindergärten und Schulen. Im Ellwanger Wellenbad wird zudem die Temperatur in diversen Wasserbecken gesenkt und die Sauna bleibt aller Voraussicht nach zu.