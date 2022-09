Bei Sperrung der A8: So wollen die Behörden künftig Chaos verhindern

per Mail teilen

Das Verkehrschaos war perfekt: Als Mitte August der Albabstieg der A8 gesperrt war, ignorierten viele die offizielle Umleitung und folgten stattdessen ihrem Navi. Das soll sich künftig ändern.

Die Autobahn GmbH, Landratsämter und Kommunen haben sich laut Mitteilung auf mehrere Maßnahmen geeinigt, um Verkehrschaos auf Umleitungsstrecken rund um den Drackensteiner Hang zu verhindern. Denn die nächsten Sperrungen der A8 am Albabstieg Richtung Stuttgart zwischen Merklingen (Alb-Donau-Kreis) und Mühlhausen (Kreis Göppingen) stehen in der zweiten Septemberhälfte an (17./18.9. sowie 24./25.9.).

"Es kann doch nicht sein, dass LKW durch Blumenbeete unserer Vorgärten fahren und AutofahrerInnen ihren Müll auf unsere Gehwege schmeißen."

Die Kommunen wollen bestimmte Straßen oder Abzweigungen sperren, unter anderem die Ortsdurchfahrt von Nellingen (Alb-Donau-Kreis). Dadurch sollen Auto- und Lastwagenfahrer dazu gedrängt werden, sich an die offizielle Umleitung zu halten. Diese war in der Vergangenheit während der Autobahnsperrung teilweise frei.

Während Sperrung der A8: Lastwagen fahren durch Wohngebiete

Gleichzeitig hätten sich 40-Tonner und Autos ihren Weg durch Anliegergemeinden gebahnt, sagt Christine Baur-Fewson von der Autobahn GmbH Südwest. Lkw und Busse fuhren durch Blumenbeete, blieben in Wohngebieten oder auf Feldwegen stecken. Offenbar hätten bei vielen die Routen der Navis mehr Gewicht als die ausgewiesenen Umleitungsstrecken.

Die Situation in Gemeinden sei teils gefährlich gewesen, weil Rettungskräfte und Feuerwehren nicht durchgekommen seien. Die Polizei soll während der Sperrungen künftig stärker kontrollieren.