Abstimmung im Umgang mit "Corona-Spaziergängern"

Polizei, Landkreis und die großen Kreisstädte im Ostalbkreis wollen die bislang unangemeldeten Proteste gegen die Corona-Maßnahmen künftig wie rechtmäßig angemeldete Versammlungen behandeln. Gleichzeitig wurden allerdings Kontrollen angekündigt. "Sofern von den Teilnehmenden der ´Spaziergänge´ keine roten Linien überschritten werden, sehen wir momentan keinen Anlass, die Versammlungen aufzulösen"- heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes in Aalen. Eine Allgemeinverfügung wie andernorts wolle man derzeit nicht erlassen. Allerdings werde die Polizei präsent sein und künftig abfragen, ob ein Versammlungsleiter anwesend sei und die Teilnehmer über Auflagen wie Abstand, Maskenpflicht und Wegrichtung informieren. Bei Verstößen würden beschleunigte Bußgeldverfahren eingeleitet, so das Landratsamt in Aalen.