Bei den jungen Wählerinnen und Wählern gewinnen Linke und AfD, Verlierer der Bundestagswahl 2025 sind die Ampelparteien. Das hat Gründe, meinen junge Menschen in Ulm.

Das Alter hat bei der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag klar mitentschieden: Ginge es nur nach den Jungwählerinnen und Jungwählern, wären beispielsweise die Linken auch in der Regierung. Warum, das erklären Menschen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren in einer SWR-Umfrage in Ulm.

Die Linken als Regierungspartei mit Co-Chefin Heidi Reichinnek als Kanzlerin? Ginge es nach den 18- bis 24-Jährigen, die gewählt haben, würde Deutschland in den kommenden vier Jahren wohl mit diesem Szenario regiert werden. Denn bei den Jungwählerinnen und -wählern schnitten besonders zwei Parteien gut ab: Die Linke erreichte in der Altersgruppe 25 Prozent, die AfD 21 Prozent.

Jungwählerinnen und Jungwähler haben fast alle eine Pandemie hinter sich, in dem Zusammenhang auch Schulschließungen, außerdem einen Kriegsausbruch in Europa. Vor sich sehen sie Klimawandel, Inflation und konkurrierende Großmächte. Mit welchen Ängsten, Wünschen und Einstellungen sind diese jungen Menschen in Ulm in die Bundestagswahl gegangen? Und was erhoffen sie sich von der neuen Regierung?

Leon Bösner, 23 Jahre, Wirtschaftsstudent in Reutlingen

"Mit dem Ergebnis bin ich nicht wirklich zufrieden, aber es ist keine Überraschung. Ich hätte mir mehr Standhalten gegen Rechts gewünscht", sagt Leon. Der 23-Jährige ordnet sich mittlerweile politisch im mittleren bis linken Spektrum ein. Davor sei er eher – "typisch Wirtschaftsstudent", so sein Kommentar – zur FDP tendiert. Inzwischen denkt er anders: "Wenn wir jetzt nicht handeln, verbauen wir uns viele Sachen. Da denke ich an Energie und Klimawandel, aber auch nachhaltig wirtschaften ist ein Thema."

Von der kommenden Regierung fühlt sich der 23-Jährige schon jetzt nicht wirklich vertreten, insbesondere bei einer Koalition aus CDU und SPD: "Ich gehe davon aus, dass es jetzt so weitergeht wie die letzten 20 Jahre." Viele der Missstände würden auf die CDU zurückgehen, vor allem in den Bereichen Energie, Digitalisierung oder auch Investitionen in die Infrastruktur.

Es ist eben genau meine Generation, die mit den digitalen Geräten aufgewachsen ist und mit ihnen tagtäglich arbeitet. Und eben dann frustriert sind, wenn wir in den öffentlichen Ämtern vieles mit Papier machen müssen.

Älteste Wählerschaft haben Union und SPD

Viele junge Menschen fühlen sich zudem von der Union nicht angemessen vertreten, wie Daten der Wahlanalyse von Infratest Dimap für die ARD zeigen. So hat die CDU bei der Bundestagswahl am Sonntag zwar gewonnen, in keiner Altersgruppe schnitt sie allerdings so schlecht ab wie bei den 18- bis 24-Jährigen. Damit hat die Partei gemeinsam mit der SPD die älteste Wählerschaft. Ob dies an den Kanzlerkandidaten lag?

So sieht es zumindest der 20-jährige Marvin: "Ich bin jetzt nicht so der Fan von Friedrich Merz. Ich glaube, dass er die Jungen nicht so im Blick hat wie andere." Der junge Mann wünscht sich eine starke soziale Mittelschicht, und ihm sind Themen wie Migration und Klimaschutz wichtig, aber alles in gesundem Maße, sagt er. Er hat eigentlich nur einen konkreten Wunsch an die neue Bundesregierung, - dass die Streitereien in der Politik aufhören.

Mehr Konsens statt Konflikt, darauf hofft auch Elias. Der 19-Jährige fände weniger "Ellenbogenpolitik" wichtig. Er hätte sich außerdem mehr kleine Parteien im Bundestag gewünscht.

Charlotta Rauchmann, 21 Jahre, Medizinstudentin in Ulm

Die Ulmer Medizinstudentin Charlotta Rauchmann hat im Wahlkampf insbesondere ein Thema vermisst, das die junge Generation betrifft: den Klimaschutz. "Die Wirtschaft ist wichtig, keine Frage. Aber ohne Klimaschutz bringt uns das langfristig auch nichts mehr."

Das Thema liegt ihr am Herzen, aber auch das Erstarken der AfD beschäftigt sie: "Im Moment ist der Rechtsruck das größte Problem." Sie habe nicht glauben können, wenn Zeitzeugen warnten: Alles gehe in dieselbe Richtung und könne sich wiederholen. Das mache ihr große Sorge. Vergleicht man alle Altersklassen der Wählerschaft, haben Linke und AfD insgesamt die jüngsten Wählerinnen und Wähler.

Emil Erhardt, 18 Jahre, Schüler und junger Wähler in Ulm

Emil ist 18, lernt am Gymnasium und interessiert sich für Politik. Seine Forderungen formuliert er so: Die Kulturbranche soll gefördert werden. Wichtig sei aber auch ein klares europäisches Statement und eine starke Sicherheitspolitik, vor allem wegen der Politik von Staaten wie Russland und USA.

Der 18-Jährige hofft, dass Merz als künftiger Bundeskanzler ein klares Statement setzen kann. Aus Sicht junger Menschen sind seine Erwartungen an die künftige Regierung jedoch eher verhalten: Es seien "altbackene Parteien", die schon lange ihr Ding machen würden, findet Emil.

Sind halt ein bisschen die altbackenen Parteien. Die sind schon lange in der Politik, die machen schon lange ihr Ding.

Politische Meinungen gehen auch bei jungen Menschen immer weiter auseinander

Doch auch bei den jungen Menschen gehen die politischen Meinungen immer weiter auseinander, das zeigen Ergebnisse einer Shell Jugendstudie aus dem Jahr 2024. Demnach ist seit 2019 vor allem der Anteil männlicher Jugendlicher gewachsen, der sich als eher politisch rechts bezeichnet. War es 2019 noch weniger als jeder fünfte junge Mann, ordnet sich inzwischen ein Viertel der Befragten als rechts ein. Bei Mädchen und jungen Frauen gab es hingegen keinen Anstieg.

Worin sich aber alle jungen Frauen und Männer aus der SWR-Umfrage in Ulm einig waren: Die digitalen Medien sind ein ausschlaggebender Faktor bei dieser Wahl gewesen. Wie sehr die Inhalte in den digitalen Medien tatsächlich die Wahlentscheidung beeinflusst haben, ist allerdings umstritten.