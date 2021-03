per Mail teilen

Der Bahnhof in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) wird barrierefrei umgebaut. In die Modernisierung investiert das Land Baden-Württemberg laut Bahn-Mitteilung rund 4,2 Millionen Euro. Der Umbau soll nächste Woche begonnen. Reisende müssen sich auf gesperrte Bahnsteige und Gleisänderungen einstellen. Die Bahnsteige werden neu gebaut: Sie sollen auf 55 Zentimeter gebracht und damit der Höhe der Einstiege in die Züge angepasst werden. Außerdem sollen die Bahnsteige künftig auch über zwei neue Aufzüge vom bereits bestehenden Fußgängersteg aus erreichbar sein. Der Mittelbahnsteig bekommt zudem eine Treppe zum Fußgängersteg. Vorbereitungen für den barrierefreien Umbau des Bahnhofs Blaubeuren laufen bereits. Im Sommer nächsten Jahres sollen die neuen Aufzüge und Bahnsteige fertig sein.