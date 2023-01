Filmfestival ulmfilmtage: So sah Ulm nach dem Krieg aus

Mit der Verleihung der Filmpreise gingen am 10. September die 79. Filmfestspiele in Venedig zu Ende. Die amerikanische Regisseurin Laura Poitras wurde für den Dokumentarfilm „All the Beauty and the Bloodshed“ mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Für ihre Schauspielleistung wurden Cate Blanchett und Colin Farrell geehrt.