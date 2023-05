Konzerte, Biergarten, Kinderprogramm - und alles in besonderer Atmosphäre: Das Ulmer Zelt geht in seine 35. Saison, ist frisch wie eh und je und bietet ein abwechslungsreiches Programm.

Das legendäre Ulmer Zelt in der Friedrichsau: 35 Jahre wird es in diesem Jahr - passend dazu gibt es 35 Abendveranstaltungen in sechseinhalb Wochen. Obendrauf kommen 11 Veranstaltungen für Kinder und 15 Events im kostenlosen Zeltlounge-Programm zu entdecken.

Für manche immer noch schwer vorstellbar: Bei einem Konzert in einer Menschenmenge baden (Symbolbild). Ulmer Zelt/Daniel Grafberger

Ulmer Zelt: "Clockclock" zum Auftakt

Zum Start am Mittwoch (24.5.) treten "Clockclock" auf. Das Trio aus Mannheim gehört zu den aufregendsten neuen Pop-Acts. Ihre Musik lädt zum Feiern und Tanzen ein. Anfang 2022 erschien der Song "Brooklyn" und ist seitdem aus den Radios und von den Tanzflächen nicht mehr wegzudenken. Weitere erfolgreiche Titel: "Someone Else", "Gravity" und "Sorry".

Das Mannheimer Trio Clockclock eröffnet das Ulmer Zelt mit Hits wie "Brooklyn" oder "Sorry". Kanaan Brothers

Ende Mai tritt einer der großen Politikkabarettisten auf: Wilfried Schmickler. Und zwar mit seinem Programm "Es hört nicht auf". Dabei handelt es sich um einen "Kampf gegen die Idiotie und Ungerechtigkeiten in dieser Welt, gegen soziale Ungleichheit, gegen Hass und Intoleranz". Das Ganze serviert er zornig, poetisch, mit geschliffener Sprachkunst und entlarvenden Wortkaskaden. "So wie man es kennt vom langjährigen Zwischenrufer der WDR-Mitternachtsspitzen." 2021 erhielt er den Bayerischen Kabarettpreis.

Wilfried Schmickler will im Ulmer Zelt mit Politikkabarett begeistern. Ilona Klimek

"Juli" kommen ins Ulmer Zelt

Anfang Juni kommt die Band "Juli", seit den Zweitausenderjahren bekannt durch ihre melancholisch-fröhlichen Texte. Hits von ihnen, die wohl jeder mitsingen kann: "Perfekte Welle" und "Geile Zeit". Auch im Ulmer Zelt wollen sie bei Jung und Alt für Gänsehaut sorgen.

Wer kennt es nicht? Das Lied "Die perfekte Welle" von der Band "Juli". Sie sind allerdings bereits Anfang Juni in Ulm. Amélie Siegmund

Ende Juni ist wieder Zeit für Varieté: "High Voltage - Best of Varieté". Das Ulmer Zelt-Team verspricht ein unterhaltsames Potpourri der "Elite der Artisten". Mit Handstandartistik, Jonglage, Zauberei und Luftartistik. Dazu kommen schräger Humor und Künstler voller Energie und Poesie.

Am 2. Juli tritt das Duo "Zärtlichkeiten mit Freunden" auf. Stefan Schramm und Christoph Walther haben 2014 den Sonderpreis des Deutschen Kabarett-Preises bekommen. Wer Lust auf eine Achterbahnfahrt aus Lachen und Fremdschämen hat, ist hier genau richtig.

"Zärtlichkeiten mit Freunden": Wer gerne mal wieder viel viel lachen und sich fremdschämen will: Herzlich willkommen! Pressefoto Ulmer Zelt

Ein paar Veranstaltungen sind inzwischen schon ausverkauft. Zum Beispiel die Konzerte mit Hubert von Goisern, "Wolfmother" und der Abend mit dem bayerischen Wortkünstler Willy Astor. Für viele andere Termine gibt es noch Karten im Internet über den Ulmer Zelt-Ticketshop und in der Ulmer Kulturbuchhandlung Jastram.

Ulmer Zelt Programm

Ulmer Zelt 2023: Das sollten Besucher beachten

Neu ist in diesem Jahr, dass es im Biergarten nur noch Glasflaschen gibt und das Team eine Bechertrocknungsanlage angeschafft hat. Das soll die Wartezeit an den Getränkeständen verkürzen.

Etwas mehr Zeit sollten dagegen diejenigen einplanen, die mit der Straßenbahn zum Zelt kommen. Von der Haltestelle Donauhalle können sie nicht schnurstracks zum Zelt-Gelände durch die Friedrichsau laufen. Denn dort werden gerade die Brücken erneuert. Es gibt eine Umleitung für Fußgänger entlang der Hauptstraße über das Messegelände.