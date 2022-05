Ulmer Zelt startet nach zwei Jahren Pause in die neue Saison

per Mail teilen

Das blau-rote Zelt in der Friedrichsau ist aufgebaut. Nach zwei Jahren Coronapause wird es die nächsten sechseinhalb Wochen Anziehungspunkt für Kulturinteressierte rund um Ulm.

Im Ulmer Zelt wird ab Mittwochabend wieder getanzt, gesungen, gelacht und gestaunt. In den nächsten Wochen gastieren nationale und internationale Liedermacher und Bands, Kabarett- und Zirkuskünstlerinnen und -künstler. An 36 Abenden, bis 2. Juli, werden sie das Publikum unterhalten.

Ulmer Zelt 2022: Auftakt auf Italienisch

Mit dem aus Sizilien stammenden Pippo Pollina und seinem "Palermo Acoustic Quintet" startet die Ulmer Zeltsaison.

Pippo Pollina singt Italienisches im Ulmer Zelt. Begleitet wird er von seinem "Palermo Acoustic Quintet".

Auch die Band Colosseum soll das Zelt rocken, außerdem bringen "Les yeux de la tete" aus Paris französische Chansons mit. Die Kabarettistin Martina Schwarzmann nutzt die Bühne, um mit bayerisch-deftigem Humor ihren Alltag psychisch zu verarbeiten. Und auch BAP aus Köln hat sich angekündigt.

Martina Schwarzmann macht deftig-bayerisches Kabarett im Ulmer Zelt.

Ulmer Zelt mit neuer Künstlerischen Leiterin

Für Cordula Baier ist die Zeltsaison die erste Spielzeit als Künstlerische Leiterin: "Ich bin total begeistert, auch schon von den ganzen Vorbereitungen." Schon im Vorfeld ist an Organisation einiges zu bewältigen, Baier fasst das so zusammen: "Die ganze Logistik, die hinter diesem Zelt steht, denn es geht ja nicht nur um die Veranstaltungsorganisation. Bis so ein Zelt steht, das ist wirklich toll und eine Erfahrung."

Das traditionelle Ulmer Zelt steht nach zwei Jahren Pause wieder in seinem gewohnten Platz in der Friedrichsau. Daneben ist das Restaurantzelt.

Ulmer Zelt mit eingespielter Mannschaft

Die neue Künstlerische Leiterin kann sich auf ein erfahrenes Team verlassen. Dazu gehören unter anderem hundert ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind dem Ulmer Zelt größtenteils treu geblieben.

Adrian Büsselmann ist einer der Hauptamtlichen des Ulmer Zelts und freut sich über die gute Zusammenarbeit: "Es gab unglaublich schnell wieder eine Routine in gewissen Bereichen. Manche hatten ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber es war insgesamt wirklich erstaunlich, wie schnell alles wieder Hand in Hand lief und am Ende wieder alles super gepasst hat."

Rund hundert Ehrenamtliche helfen dem Hauptamtlichen-Team des Ulmer Zelts auch in dieser Saison wieder.

Damit auch in den nächsten Wochen alles läuft wie geplant, muss auf das Können der Techniker Verlass sein. In der Coronazeit ohne Großveranstaltungen mussten sie sich anderweitig über Wasser halten. Die Erfahrung hat auch Tontechniker Harry Neußer gemacht. Er ist froh, dass es wieder losgeht.