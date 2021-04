Das "Ulmer Zelt" fällt auch in diesem Jahr aus. Das haben die Veranstalter des Festivals auf ihrer Internetseite mitgeteilt. Angedachte Konzepte seien auf Grund der Corona-Lage nicht umsetzbar, heißt es. In einem Monat hätte das diesjährige Festival beim Ulmer Volksfestplatz beginnen sollen. Spätestens ab übermorgen war der Zeltaufbau vorgesehen. Auf Grund der Pandemieverordnungen ist dies aber nicht erlaubt. So sehen die Festivalveranstalter keine andere Möglichkeit, als das "Ulmer Zelt" in diesem Jahr komplett abzusagen. Bereits gekaufte Karten können zurückgegeben werden. Fürs kommende Jahr soll ein neues Programm zusammengestellt werden. Einen Termin für das Ulmer Zelt 2022 gibt es noch nicht.