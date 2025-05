per Mail teilen

Es wird wieder laut, lustig, stimmungsvoll, bunt: In der Friedrichsau beginnt das Ulmer Zelt. Einige Veranstaltungen sind ausverkauft - und eine rätselhafte Tradition scheint sich fortzusetzen.

"Es ist natürlich sehr, sehr aufregend. Die letzten Stunden sind angebrochen", freut sich Adrian Büsselmann auf die kommenden sieben Wochen. Am Mittwoch geht das Ulmer Zelt 2025 los: Von Musik über Kabarett bis zu einem großen Kinderprogramm ist bei dem Festival wieder einiges geboten.

Der Blick ins Programm zeigt, was auch Adrian Büsselmann immer wieder sagt: "Es ist für jeden etwas dabei." SWR Volker Wüst

Rätselhafte Tradition scheint sich auch 2025 fortzusetzen

Doch losgehen könnte es - wie so oft in den vergangenen Jahren mit: Regen. "Das hat schon ein bisschen Tradition: Der erste Tag ist immer etwas weniger schön von den Wetterverhältnissen." Ein Blick auf den regenreichen Wetterbericht erinnert Adrian Büsselmann an vergangenes Jahr. Trotzdem lacht er. "Es ist trotzdem schön bei uns!"

Ulmer Zelt 2025

Auch dieses Jahr will sich das Ulmer-Zelt-Team aber nicht beirren lassen. Die Stimmung auf dem Zeltplatz ist gelassen. An jeder Ecke gibt es noch ein paar letzte Handgriffe, bevor es losgeht.

Beim Ulmer Zelt ziehen alle an einem Strang. Etwa 120 Ehrenamtliche helfen dabei, alles auf die Beine zu stellen. Zur Spielzeit kommen noch einmal weitere 100 dazu. SWR

Einige bekannte Künstler im Ulmer Zelt 2025

Der Blick ins Programm zeigt, was auch Adrian Büsselmann immer wieder sagt: "Es ist für jeden etwas dabei." Beim Ulmer Zelt ist das keine Floskel. Neben Klassikern wie "Rock" oder "Jazz" sind im Programmheft auch Genres wie "Italo Folk Rock Troubadour", "Polyphonic Percussion" oder "Nordische Stimmen" zu finden.

Bisher laufe der Vorverkauf gut, sagt Büsselmann. Einige der Acts sind schon ausverkauft, bei anderen gibt nur noch wenige Restkarten. Neben Newcomern stehen auch große Namen auf dem Programm: Die britische Rockband New Model Army, der belgische Singer-Songwriter Milow oder Manfred Mann’s Earth Band. Näheres zum Programm und Tickets gibt es auf der Internetseite der Veranstalter zu finden.

Auch bis zum letzten Tag wird am Ulmer Zelt noch gewerkelt. Licht- und Tonequipment werden erst kurz vor Beginn aufgebaut, weil die Ausstattung angemietet wird. SWR

Kinderprogramm und kostenlose Zeltlounge

Auch für die kleinen Besucher ist dieses Jahr wieder mit einem breiten Kinderprogramm gesorgt. Hinzu kommen verschiedene Flohmärkte, Kabarett, und viele regionale Bands, die kostenlose Konzerte in der Zeltlounge geben.

Ob Regen oder nicht: "Es ist trotzdem schön bei uns!"

Obwohl die Bilanz vergangenes Jahr wegen des Regens schlechter ausfiel, bleibt Adrian Büsselmann für diesen Sommer zuversichtlich. "Unser Zelt ist auf jeden Fall dicht, und man kann hier trotzdem eine schöne Zeit haben."