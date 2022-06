Ulmer Wirte wollen dauerhaft mehr Platz für Gäste im Freien

Einen Kaffee oder ein Bier in der Sonne - Ulmer Cafés und Restaurants würden ihren Gästen gerne dauerhaft mehr Plätze im Freien anbieten. Die Stadt ist nicht begeistert.

In einigen Städten im Land, so auch in Ulm, konnten die Wirte ihre Freiflächen während der Corona-Pandemie erweitern, gebührenfrei, damit die Abstände eingehalten werden konnten. Diese Ausnahmeregelung soll jetzt zumindest für einige Wirte enden. Sie bekamen Post vom Oberbürgermeister. Darin heißt es: "In manchen Fällen ist eine Aufrechterhaltung der Erweiterungen jedoch nicht sinnvoll, führt zu Konflikten oder wäre nicht genehmigungsfähig gewesen. Sie sollen daher wieder zurückgeführt werden."

Bedeutet im Klartext: Tische und Stühle, die während der Pandemie für Umsatz sorgten, müssen jetzt wieder weg.

"Ich muss sagen, es war schon wie so eine kleine Ohrfeige."

Die Wirte haben während der Pandemie Umsätze eingebüßt. Allein im vergangenen Advent wurden bei Daniel Zauner 92 Weihnachtsfeiern abgesagt. Einnahmen, die fehlen. Jeder Tisch, jeder Stuhl würde dem Wirt im Frühjahr helfen.

Daniel Zauner, Wirt der Gaststätte "Zur Zill" im Fischerviertel Ulm SWR Frank Wiesner

"Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir einfach die Freifläche haben, dass wir versuchen können, etwas zu kompensieren."

Statt Bewirtung - Strafzettel

Zumal die freiwerdenden Flächen nicht immer optimal genutzt werden. Denn Zauner beobachtet häufig, dass dort, wo einst seine Tische standen und Gäste saßen, jetzt Autos parken, trotz Parkverbot.

Beschwerden bei der Stadtverwaltung

Aus Sicht der Verwaltung können die Ausnahmeregelungen nicht grundsätzlich beibehalten werden. Es habe Beschwerden gegeben: Gehsteige, Plätze, Laufwege waren zugestellt, alte Menschen und Eltern mit Kinderwagen hatten Probleme, schildert Rainer Türke von den Bürgerdiensten die Beweggründe, in einigen Fällen wieder auf die Vor-Corona-Bestuhlung zurückzugehen. In Ulm gab es 60 Ausnahmegenehmigungen für Wirte während der Pandemie, in 30 Fällen will die Stadt jetzt nachbessern. Die Wirte in Ulm verstehen die Sicht der Stadt, sind gesprächsbereit und hoffen auf ein sonniges Frühjahr.

"Im Lockdown hat man gesehen, dass die Innenstadt ohne Gastronomie nicht so viele Möglichkeiten hat, auch der Einzelhandel leidet. Deswegen sind wir schon bestrebt, dass einfach so viel wie möglich ermöglicht wird."

Im Fall der "Zill" hat man sich schon geeinigt. Der Wirt darf die Hälfte der Corona-Zusatzflächen behalten und ist damit zufrieden. Die Stadt will weiterhin gemeinsam mit den betroffenen Gastronomen Lösungen suchen und jeden einzelnen Fall prüfen.