Am Dienstag beginnt das 14. Ulmer Weinfest auf dem südlichen Münsterplatz. Nach Corona-bedingter Pause im vergangenen Jahr müssen sich die Gäste auf einige Einschränkungen einstellen. So müssen sie sich für eines von zwei Zeitfenstern entscheiden: Von 16 Uhr 30 bis 19 Uhr 15 oder von 19 Uhr 30 bis 23 Uhr. Pro Zeitfenster sind 750 Personen zugelassen. Zwischen den Schichten werden die Tische gereinigt und desinfiziert, teilt der Veranstalter Ulmer City Marketing mit. Die Gäste müssen eine Reservierungsgebühr von zehn Euro pro Person entrichten und sich unter www.ulmerweinfest.de anmelden. Bei freien Kapazitäten sind aber auch Spontanbesuche mit Registrierung vor Ort möglich. Allerdings werden die Weine nur in Flaschen verkauft. Weitere Neuheit: Erstmals sind die Stände dieses Jahr nicht mehr nach Ländern getrennt. Das Ulmer Weinfest endet am 21. August.