Am Freitag um 20:30 Uhr endet der diesjährige Ulmer Weihnachtsmarkt. Das hat die Stadtverwaltung am frühen Freitagnachmittag bekannt gegeben. Grund seien die neuen Corona-Regeln des Landes.

"Ulmer Weihnachtsmarkt endet heute" - mit dieser Zeile kündigte die Stadtverwaltung in einer Mitteilung am Freitag das Ende des Budenzaubers noch am selben Tag an. Das Land plane eine neue Corona-Verordnung, die am Samstag in Kraft treten soll. Obwohl diese neue Verordnung noch nicht verkündet sei, wolle die Stadt nun die Reißleine ziehen.

Die letzten Besucher für dieses Jahr: Der Ulmer Weihnachtsmarkt schließt Freitagabend. SWR Christian Hammer

"Wir können nicht mehr anders - auch im Sinne unserer Beschicker."

Er sei nach wie vor davon überzeugt, dass das Konzept des Weihnachtsmarktes mit der 2G-Plus-Regel sicher war, so Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU). Man sei vom Vorgehen des Landes enttäuscht. Der Markt werde schon ab Freitagabend abgebaut, spätestens in einer Woche soll auf dem Ulmer Münsterplatz wieder regulär der Wochenmarkt stattfinden können.

"Auch wenn es die Coronalage erforderlich macht, Weihnachtsmärkte jetzt zu schließen, muss doch verhindert werden, dass die Beschicker unverschuldet in wirtschaftliche Existenznot geraten."

Für die 110 betroffenen Weihnachtsmarktbeschicker forderte der Ulmer OB Hilfen vom Land. Die Stadt selber wolle ihnen anteilig die Standmiete erlassen. Die Marktbetreiber reagieren mit Unverständnis und Frust auf die Entscheidung. Es sei unverständlich, so eine Betreiberin, weil ab Samstag auch die 2G-Plus-Regel in der Gastronomie gelte, im Innenraum. Der Weihnachtsmarkt sei draußen, sie verstehe den Beschluss nicht.

Außerdem werden nun, ähnlich wie in Schwäbisch Gmünd, nach einer Möglichkeit gesucht, dass die Händler vorübergehend in leer stehenden Ladengeschäften ihre Weihnachtswaren verkaufen können. Die Weihnachtsmarktbuden im Bereich der Innenstadt zu verteilen, halte er nicht für sinnvoll, so Marktchef Eilts. Dafür kämen auch höchstens zehn Flächen in Frage.