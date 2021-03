Der Ulmer Virologe Thomas Stamminger hält die Risiken einer schweren Corona-Erkrankung für größer als die einer Astrazeneca-Impfung. Die Entscheidung für oder gegen eine Impfung würde er den Menschen überlassen.

Die Nebenwirkungen, die nach einer Impfung mit Astrazeneca auftreten können, seien sehr selten, sagte der Ulmer Virologe dem SWR. Aus seiner Sicht hätte die Bundesregierung auch lediglich auf die Nebenwirkungen hinweisen und es den Menschen offen lassen können, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht. Jedes Medikament berge Risiken, selbst einfache Schmerztabletten könnten tödliche Nebenwirkungen auslösen.

"Das muss eigentlich im Ermessensspielraum eines mündigen Bürgers sein, ob er dieses Risiko auf sich nimmt oder nicht." Thomas Stamminger, Ulmer Virologe

Es müsse jetzt ermittelt werden, ob die Impfung und die Todesfälle wirklich in einem zeitlichen und kausalen Zusammenhang stünden, so der Ärztliche Direktor an der Universitätsklinik in Ulm. Er selbst sei in der vergangenen Woche mit Astrazeneca geimpft worden.

Virologe Prof. Thomas Stamminger Pressestelle Universitätsklinik Ulm

"Wir sind am Beginn der dritten Welle." Thomas Stamminger, Ulmer Virologe

Unterdessen geht Stamminger davon aus, dass derzeit eine dritte Corona-Welle beginnt. Diese sei "eindeutig darauf zurückzuführen, dass nun wieder mehr Kontakte unter den Menschen stattfinden". Auch die Mutanten trügen einen großen Teil zu den steigenden Infektionszahlen bei. In 60 bis 70 Prozent der Fälle könne man zwischenzeitlich die britische Variante nachweisen. Dafür würden alle Infektionen der Patienten ausgewertet, die am Universitätsklinikum positiv getestet werden.

Dennoch sei die Lage auf der Intensivstation derzeit deutlich entspannter als in der Zeit um Weihnachten. Etwa 15 Patienten würden dort momentan wegen einer schweren Coronavirus-Infektion behandelt.