Nach dem großen Impfgipfel in Berlin hat der Ulmer Virologe und Vorsitzende der ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, im SWR die bisher eingeschlagene Linie bei der Corona-Impfstoffstrategie befürwortet. Er bestritt, dass Deutschland zu wenig oder zu spät Impfstoff bestellt habe.

SWR: Wie sinnvoll war dieser Gipfel? Was war denn für Sie die wichtigste Erkenntnis?

Prof. Mertens: Ach, ich denke, der Gipfel war schon wichtig. Die wichtigste Erkenntnis war die, dass man tatsächlich versucht hat, genau darzustellen, was die maximalen Liefermöglichkeiten der verschiedenen Impfstoffhersteller tatsächlich sind. Und auch wenn das vielen von uns schon klar war, muss man sagen, dass mit der mRNA-Technologie etwas völlig Neues gemacht worden ist. Und es ist eben nicht einfach, das jetzt so aus dem Boden zu stampfen, dass man gleich für unendlich viele Menschen den Impfstoff herstellen kann. Denn es besteht weltweit ein riesiger Bedarf. Und es ist im Augenblick ja auch so, dass die Hersteller praktisch das, was sie produzieren, sofort auch für die Impfung bereitstellen.

Da gibt es ja die ganz zentrale Frage: Hat Deutschland zu wenig und zu spät Impfstoff bestellt?

Also, es hat ja Europa bestellt, muss man ganz klar sagen. Und das war auch sehr vernünftig, denn wir können die Pandemie ja nur europäisch und international bekämpfen. Und ich denke, es ist eigentlich nicht so viel Platz für nationale Spezialinteressen. Ich denke, es ist im Grunde genommen genug Impfstoff bestellt worden. Und die Impfstoffhersteller sagen ja auch, dass es gar nicht an der bestellten Menge liegt, sondern einfach daran, dass die Produktionskapazitäten derzeit limitiert sind.

Jetzt fährt Baden-Württemberg ja eine eigene Strategie und bevorratet sozusagen die zweite Impfdose und gibt nicht alles gleich raus an die Bevölkerung. Halten Sie das für sinnvoll?

Nun ja. Solange man nicht weiß, wann die nächste Lieferung kommt, ist das schon sinnvoll. Es ist vielleicht etwas Schwäbisch gedacht. Aber es ist schon sinnvoll, denn ich meine, wir wollen ja auch, dass die zweite Impfung zeitgerecht erfolgen kann. Und wenn man nicht weiß, wann die Lieferungen genau kommen, dann ist das schon ein durchaus vertretbares Vorgehen.

Diskussion gibt es jetzt auch um den Impfstoff von AstraZeneca. In dieser Woche soll der geliefert werden. Der ist an den über 65-Jährigen ja weniger getestet und soll deswegen an die Jüngeren gehen. Was sagen Sie, wer kommt da als Erster dran.

Also der Plan der Stiko (Ständige Impfkommission) besagt, dass man an der jetzt gegebenen Priorisierungsliste eigentlich unbedingt festhalten sollte. Denn, wenn man davon abweichen würde, ohne dass man dafür eine wirklich gute Begründung hat, dann würde man meines Erachtens nur wesentlich mehr Unruhe in der Bevölkerung schaffen. Stellen sich vor, Sie sagen jetzt plötzlich, wir impfen diese Gruppe oder jene Gruppe. Und dann sind natürlich alle diejenigen, die Vorerkrankungen haben und ja auch durchaus ein Risiko haben, für schwere Erkrankung plötzlich nach hinten gerückt. Ich sehe kein gutes Argument für diese Vorgehensweise.