Ulmer Sprechstunde für Opfer von Genitalverstümmelungen

Sie ist brutal und sie verursacht großes Leid: die Genitalverstümmelung von Frauen. 200 Millionen Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt sind laut Weltgesundheitsorganisation davon betroffen – und sie leben nicht nur in Afrika, in Asien oder in Südamerika. Sie leben bei uns im Land. Deshalb gibt es an der Universitätsklinik Ulm seit nun einem Jahr eine Anlaufstelle für die Betroffenen und ihre Betreuer – die FGM Sprechstunde, also die Sprechstunde (für "Female Genital Mutilation") für Weibliche Genitalverstümmelung.