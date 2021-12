Ulmer Sportmediziner: Olympische Spiele in Japan sollten stattfinden

Die Olympischen Spiele in Japan in diesem Jahr dürfen nicht abgesagt werden: Das sagt der Ulmer Sportmediziner Professor Jürgen Steinacker. Sport sei unter sicheren Bedingungen möglich.

Der Ulmer Sportmediziner Jürgen Steinacker lehrt und forscht an der Universität Ulm und reist als betreuender Arzt selbst nach Tokio. Im SWR-Interview erklärt er, warum die Olympischen Spiele dort dieses Jahr stattfinden sollen und wie sie in Japan trotz Corona-Pandemie ablaufen könnten.

SWR: Professor Steinacker, die umstrittenen Olympischen Spiele in Tokio rücken immer näher. Der Deutsche Olympische Sportbund hat nun die ersten 54 Starter nominiert, rund 400 Athleten dürften nach Japan entsandt werden. Ist das der richtige Schritt?

Professor Jürgen Steinacker: Die Olympischen Spiele dürfen nicht abgesagt werden. Sie bedeuten kein großes Risiko. Wir haben seit Beginn der Pandemie sehr viele Maßnahmen ergriffen, dass wir Sport unter sicheren Bedingungen stattfinden lassen können. Und dieser Lernprozess ist seitdem im Gange. Wir haben uns extrem vorbereitet, und wir sind sicher, dass Olympiateilnehmer kein Risiko für die japanische Bevölkerung darstellen. Olympiateilnehmer sind alle getestet. Wir haben im internationalen Ruderverband Wettkämpfe durchgeführt. Und was wir zeigen konnten ist, letztes Jahr schon, dass von der Bevölkerung in die Wettkampfblase und aus der Wettkampfblase in die Bevölkerung keine Übertragung stattfindet. Das heißt, diese Maßnahmen funktionieren, die Bevölkerung zu schützen, und die Athleten natürlich auch.

Es sind aber viel mehr Menschen bei den Olympischen Spielen dabei, Trainer, Physiotherapeuten oder auch Betreuer. Die haben womöglich nicht so strenge Vorgaben wie die Sportler.

Es ist so, dass für die Wettkämpfe ungefähr 20.000 Offizielle und Organisatoren dabei sind. Ich muss ja auch nach Tokio. Und ich darf das Hotel dann nicht verlassen, nicht mal zum Joggen, und habe nur den Bus zur Wettkampfstrecke. Und auch auf der Wettkampfstrecke sind die Offiziellen nur in ihrer Funktion da. Man kann auch nicht mal in ein Restaurant gehen oder das schöne Tokioer Leben dort genießen. Das heißt, die Athleten und die Funktionäre sind in ihren Räumen, was sicher kein tolles Erlebnis wird.

Nun sagen aber die japanischen Ärzte, dass sie gerade gegen die vierte Welle kämpfen. Erst ein Prozent der japanischen Bevölkerung sei überhaupt geimpft. Allein die Gefahr sei nicht zumutbar.

Zum japanischen System gehören sehr viele kleine Kliniken. Wenn die Corona-Pandemie innerhalb des olympischen Bereichs auftreten würde, dann können diese kleinen Krankenhäuser das nicht übernehmen. Aber es gibt auch große Universitätskliniken und auf die stützen wir uns. Klar, der normale Hausarzt in Japan sagt 'Wieso brauche ich die Olympiade?'. Er hat im Moment noch die Pandemie-Sorgen, und er hat Angst, was da auf ihn zukommen könnte. Das verstehe ich. Aber das Problem ist: Es ist für viele Menschen, für viele junge Athleten, die einzige Chance in ihrem Leben. Die jungen Leuten zwischen 20 und 30, die jetzt einmal im Leben ihre Chance haben, auf die sie zehn Jahre hingearbeitet haben. Deswegen muss man ein bisschen Risiko eingehen.

Was ist Ihre Aufgabe in Tokio?

Für jede Sportart ist ein Arzt zuständig: Es gibt ja Hitzeprobleme, es gibt also morgens immer eine Besprechung zu der Gesundheitslage, was die Hitze angeht. Außerdem gibt es Probleme mit der Wasserqualität. Wenn es zum Beispiel einen Sturm gibt, dann läuft die Kanalisation über und das Wasser ist verdreckt. Da gibt es viele Dinge, die wir beachten müssen und das wird alles besprochen. Dazu brauchen wir Entscheidungsträger, die Erfahrung haben. Dann wird mit der Organisation und mit dem IOC besprochen, wie wir es machen. Ob beispielsweise Wettkämpfe verschoben werden müssen, weil es zu heiß ist. Dann müssen Leute da sein, die verhandeln können, damit das sinnvolle Entscheidungen gibt.

Für welche Sportart sind Sie da?

Für das Rudern bin ich primär da. Aber ich bin auch mit der medizinischen Kommission des IOC im engeren Kontakt, mit denen ich auch in verschiedenen Projekten zusammenarbeite. Wir werden natürlich schauen, dass wir diese einzigartige Chance nutzen für eine Botschaft für die Leute. Die Botschaft lautet, dass man Sport treiben kann, auch unter Covid-Bedingungen.

Die Chance, dass die Olympischen Spiele in Tokio noch abgesagt werden, wie hoch schätzen Sie die ein?

Es gibt ein politisches Risiko, weil die neu gewählte Gouverneurin von Tokio fährt, ähnlich wie die CSU, eine Politik gegen die eigene Partei und profiliert sich gegen die Bundesregierung. Da weiß man noch nicht, was die macht, aber ich glaube nicht, dass sie sich traut, die Spiele abzusagen.