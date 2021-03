Caritas, Arbeiterwohlfahrt, DRK und Diakonieverband in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis haben zum "Equal Care Day" an diesem Montag gefordert, Pflege- und Fürsorge-Aufgaben gerechter zu verteilen. Der Aktionstag soll auf die mangelnde Wertschätzung derjenigen hinweisen, die sich um andere Menschen kümmern. Ob in der bezahlten oder in der ehrenamtlichen Pflege: Mehr als zwei Drittel der Tätigkeiten übernehmen Frauen, nur ein Drittel Männer. Ein Missverhältnis, meinen die Wohlfahrtsverbände und fordern mehr Geschlechter-Gerechtigkeit auch in diesem Bereich. Für Pflegeberufe verlangen die Verbände verlässliche Arbeitsbedingungen und eine angemessene Bezahlung. Gleichzeitig weisen die Verbände darauf hin, dass Familien in der aktuellen Situation Unglaubliches leisten. Viele seien erschöpft zwischen Homeschooling, Haushalt, Arbeit und Existenzängsten. Psychische Probleme und innerfamiliäre Konflikte nähmen zu. Hier bräuchte es gute Hilfsangebote.