Die Ulmer Bundesliga-Basketballer haben am Sonntag in Bonn das letzte Hauptrundenspiel mit 94 zu 81 gewonnen. Für die Ulmer war es der neunte Bundesligasieg in Folge. Allerdings taten sie sich lange Zeit und liefen bis in das letzte Viertel hinein einem Rückstand hinterher. Dann gelangen den Ratiopharm-Korbjägern aber 20 Punkte in Folge. Bester Ulmer Werfer war Troy Caupain mit 24 Punkten. Für die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic stand schon vorher die Teilnahme an den Playoffs fest. In der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft wartet, Stand Sonntagnachmittag, das Team aus Oldenburg.