Die Ulmer Polizei warnt vor Laserpointern als Kinderspielzeug.Die Geräte können Augenschäden verursachen und gehören nicht in Kinderhände, heißt es in einer Mitteilung. In Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) wurde am Wochenende ein Autofahrer durch einen Laserpointer geblendet. Der Mann fuhr durch die Stadt und erschrak, als er plötzlich von einem Lichtstrahl getroffen wurde. Er fuhr gegen einen Bordstein, blieb aber unverletzt, so die Polizei. Wie sich herausstellte, hatten zwei Buben mit einem Laserpointer gespielt. Die Familie hatte das Gerät aus einem Auslandsurlaub mitgebracht. Die Polizei fordert Eltern auf, darauf zu achten, dass Kinder nicht in den Besitz von Laserpointern kommen, auch zum Schutz der Kinder selbst.