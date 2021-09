Die Ulmer Polizei sucht nach vier Männern, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 26-jährigen Mann an der Donau krankenhausreif geschlagen haben sollen. Die Männer sollen das spätere Opfer in der Nähe des Metzgerturms in Ulm zunächst nach einer Zigarette gefragt und ihm dann die ganze Schachtel aus der Hand gerissen haben. Anschließend seien sie geflüchtet. Nach Polizeiangaben vom Dienstag verfolgte der 26-Jährige die vier Männer. Daraufhin schlug einer von ihnen mit einer tragbaren Musikbox auf ihn ein. Das Opfer verlor das Bewusstsein und wurde später von einem Passanten gefunden. Die vier Männer sollen dem 26-Jährigen außerdem das Handy geraubt haben. Die Polizei sucht Zeugen.