Trimm-Dich-Pfad in Ulm trägt den Namen von Ruderer Maximilian Reinelt

Bei den Olympischen Spielen in London gewann Maximilian Reinelt Gold. Vor drei Jahren starb er mit 30 Jahren an Herzversagen. Ein Trimm-Dich-Pfad trägt nun seinen Namen.

Das Schild weist den Weg und erklärt, wer Maximilian Reinelt war. SWR Maja Nötzel

Trimm-Dich-Pfad, das klingt nach 70er Jahre und inzwischen verlotterten Sportgeräten aus Holz im Wald. Ganz anders aber in Ulm: Im Hospitalwald Böfinger Halde, in der Nähe des Wanderparkplatzes Böfinger Eiche, ist jetzt ein neuer Trimm-Dich-Pfad eingeweiht worden - benannt nach Maximilian Reinelt. Der Ruderer vom Ulmer Ruder-Club Donau holte 2012 mit dem Deutschland-Achter Gold bei den Olympischen Spielen in London. 2019 starb der 30-Jährige beim Skilanglauf in der Schweiz überraschend an Herzversagen. Dass der neue Trimm-Dich-Pfad nach seinem Sohn benannt wurde, bedeute ihm viel, sagte Vater Helmut Reinelt am Dienstag bei der Eröffnung dem SWR.

"Genau hier haben wir mit Maximilian die ersten Schritte gemacht, die etwas schneller waren. Hier hat seine Sportlerkarriere angefangen."

Auch für Initiatorin Barbara Dangel war die offizielle Eröffnung ein besonderer Termin. Die Kinderturn-Trainerin beim SSV Ulm 1846 hatte die Idee für den Trimm-Dich-Pfad. Im ersten Corona-Lockdown, so erzählt sie, habe es wenig Möglichkeiten gegeben, Sport zu machen. "Auch im Freien war das Angebot recht eingeschränkt." Ihre erste Anfrage lehnte die Stadt Ulm ab. Dann aber fand Barbara Dangel Unterstützung bei der CDU/UfA-Gemeineratsfraktion. Diese stellte einen Antrag, der auch bewilligt wurde und im Herbst vergangenen Jahres wurde mit dem Bau des Trimm-Dich-Pfades an der Böfinger Halde begonnen.

"Als Kind bin ich früher selber gern mit meinem Papa auf den Trimm-Dich-Pfad gegangen. Im Lockdown habe ich mir gewünscht, einen in Böfingen zu haben, um da mit den Kindern Turnen zu können."

Der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (Mitte) und weitere Gäste bringen sich mit Barbara Dangel (ganz links) in Form. SWR Maja Nötzel

Trimm-Dich-Pfad mit zwei Strecken und 22 Stationen

42.000 Euro hat die Stadt Ulm für den neuen Trimm-Dich-Pfad in Ulm-Böfingen ausgegeben. Innerhalb von rund sechs Monaten wurde das Projekt mit zwei Strecken geplant und verwirklicht. Eine lange Runde mit gut vier Kilometern Länge und 22 Stationen, davon acht Trainingsgeräte und eine kurze Runde mit zweieinhalb Kilometern Länge sind ausgeschildert.

1972 wurde der erste Ulmer Trimm-Dich-Pfad eingeweiht

1972 wurde der erste Ulmer Trimm-Dich-Pfad im Gögglinger Wald eingeweiht. Seit 1975 gab es laut Max Wittlinger, dem Leiter des Ulmer Forstamts, keinen Vorstoß mehr, einen solchen Sportpfad zu bauen. Bis Barbara Dangel im Herbst 2020 ihre Anfrage an die Stadtverwaltung stellte.