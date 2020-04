"Die Südschiene funktioniert", sagt Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) nach dem Treffen von Winfried Kretschmann (Grüne) und Markus Söder (CSU) in Ulm. Doch er übt auch Kritik.

Czisch spricht zwar im SWR-Interview von einem "echten Schulterschluss" zwischen den Regierungschefs von Baden-Württemberg und Bayern und konstatiert: "Die verstehen sich".

"Wir erhoffen uns natürlich, dass sich die Regelungen immer mehr angleichen." Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch

Aber die unterschiedlichen Regelungen in den beiden Bundesländern, die in den vergangenen Wochen für viel Unklarheit in Ulm und der Nachbarstadt Neu-Ulm gesorgt haben, findet auch er nicht gut. Auf der einen Seite Eis kaufen, auf der anderen Seite zum Baumarkt - da gebe es "schon noch die Notwendigkeit, nachzuarbeiten. Und wir erhoffen uns natürlich, dass sich die Regelungen immer mehr angleichen." Immerhin: Kretschmann und Söder hätten das verstanden.

Ulms Oberbürgermeister Czisch übte nach dem Treffen der Ministerpräsidenten Kretschmann und Söder Kritik an nach wie vor unterschiedlichen Regelungen in Baden-Württemberg und Bayern. SWR Jürgen Klotz

Kritik an Kontrollen zwischen Ulm und Neu-Ulm

Der Oberbürgermeister kritisierte außerdem die Kontrollen auf den Donaubrücken zwischen den beiden Städten, die es in den vergangenen Wochen gab. Dort hielt die Polizei unter anderem Autofahrer aus Bayern an, die in baden-württembergischen Baumärkten eingekauft hatten. In einer Grenzregion, die als ein Lebensraum wahrgenommen werde, "da wollen die Leute einfach gleiche Bedingungen."

Regelungen auf beiden Seiten der Donau angleichen

Czisch äußerte aber auch Verständnis für die unterschiedlichen Regelungen. In den vergangenen Wochen habe viel Hektik geherrscht. Gleichzeitig appellierte er nochmals an die beiden Ministerpräsidenten: "Jetzt wäre die Gelegenheit, Stück für Stück die Dinge so anzugleichen, dass es für beide Seiten der Donau und an anderen Stellen auch gleich ist."