In Ulm werden die Schlafkapseln für Obdachlose, die sogenannten "Ulmer Nester", am kommenden Montag wieder aufgestellt. Das teilte die Sozialabteilung der Stadt mit. Weil es sich um neue Modelle handelt, soll es von Montag auf Dienstag einen Probelauf geben. Wenn dieser erfolgreich ist, können Obdachlose die "Ulmer Nester" dann ab kommenden Dienstag wieder nutzen. Die Standorte bleiben dieselben wie in den vergangenen Jahren: nämlich am Karlsplatz und am Alten Friedhof. In den Vorjahren seien die Nester fast täglich genutzt worden, hieß es von den Organisatoren. Das Modell ist von anderen Städten übernommen worden.