Die beiden Schlafnester für Wohnungslose stehen im Winter auch künftig bereit. Der Sozialausschuss des Ulmer Gemeinderates hat am Mittwoch einer Fortführung des Projektes zugestimmt.

Im vergangenen Winter startete der Probelauf mit den beiden mobilen Schlafkapseln an zwei Standorten in Ulm. Man habe gute Erfahrungen mit dem sogenannten „Ulmer Nest“ gemacht, so das Fazit der Stadt.

Die mobile Schlafmöglichkeit kann zunächst testweise von Wohnsitzlosen genutzt werden SWR Timo Staudacher

Nun soll das Hilfsprojekt dauerhaft weitergeführt werden und so Wohnungslosen im Winter eine warme und sichere Übernachtungsmöglichkeit bieten. Dafür sind jährlich 5.700 Euro eingeplant. Außerdem sollen die beiden aufklappbaren und abschließbaren Schlafkapseln überarbeitet und damit verbessert werden.

Befürwortet wird die Fortsetzung des Projekts auch von den Streetworkern der katholischen Caritas, die die Schlafkapseln und deren Nutzer betreut haben.