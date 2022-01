Wegen Corona: Narrenzunft sagt Narrensprung ab

Die Narrenzunft Ulm hat coronabedingt auch in diesem Jahr die Ulmer Narrentage und damit auch den traditionellen großen Narrensprung "ULMZUG" abgesagt. Eigentlich wollte die Ulmer Narrenzunft in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen "gemeinsam mit der Ulmer Bürgerschaft" feiern, wie es in einer Mitteilung heißt. "Schweren Herzens" müsse man jedoch den Narrensprung und die Bürgerfasnet im Kornhaus absagen. Denn das Wohl und die Gesundheit von Mitgliedern, Narrenfreunden, Zuschauern und Gästen stehe an oberster Stelle, so Zunftmeister Gerhard Wies. Das Jubiläum soll trotzdem corona-konform begangen werden: mit einem Video zum traditionellen "Häsabstauba", einer Ausstellung mit den Narrenfiguren der Zunft in der Ulmer Stadtbibliothek und einem Narrengottesdienst in der Wengenkirche.