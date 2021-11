Chororgel im Ulmer Münster vor Einweihung

Dreieinhalb Monate hat der Aufbau gedauert, jetzt ist die neue Chororgel des Ulmer Münsters fertig. In Deutschlands größer evangelischer Kirche erklingt künftig feinste Schweizer Präzisionstechnik.

Friedemann Johannes Wieland ist normalerweise kein Mensch großer Emotionen. Für die neue Chororgel macht der Münsterorganist und -kantor eine Ausnahme.

"Ich bin vorsichtig mit Superlativen, aber dieses Instrument hat unsere Erwartungen klanglich noch übertroffen."

Genauso kommt Wieland bei der optischen Gestaltung ins Schwärmen. "Es ist ja immer spannend, eine 3D-Animation zu sehen und sie dann live und in Farbe zu sehen und festzustellen, dass es hervorragend passt. Das ist einfach großartig!".

Erinnert an ein Fenster mit Gardine und Balkon

Die neue Ulmer Chororgel sollte einerseits als Instrument des 21. Jahrhunderts erkennbar sein, sich andererseits in die gotische Gestaltung des Münsters integrieren. Mit ihrer schlanken, vertikalen Form, schmiegt sie sich förmlich an die Wand des Chorraums, mit dem Spieltisch, der auf einer Art Balkonbrüstung steht, und einer geschwungenen oberen Verzierung des Prospekts erinnert sie an das Fenster eines Schlösschens.

Farben- und facettenreicher Klang

Mit 1.190 Pfeifen und 21 Registern gehört die neue Chororgel nicht zu den größten ihrer Art. Doch Münsterorganist Wieland schwärmt von ihrem Klang.

"Unheimlich farben- und facettenreich, trotz der wenigen Register. Es ist einfach nur schön, hier sitzen und spielen zu können."

In drei Wochen aufgebaut - aus 10.000 Einzelteilen

Mitte August war ein LKW-Gespann mit rund 10.000 Einzelteilen auf dem Ulmer Münsterplatz vorgefahren. Aus Männedorf am Zürichsee kam die umfangreiche Fracht, von der renommierten Orgelbaufirma Kuhn. Sie hatte den Zuschlag für das ca. 650.000 Euro teure Projekt bekommen. An der 60 Jahre alten Vorgängerorgel hatten Experten so schwere Mängel festgestellt, dass sich eine Sanierung nicht mehr lohnte. Sie erklingt trotzdem weiter, in Bilgoraj in Polen. Ihre Nachfolgerin wurde in rund drei Wochen zusammengebaut und anschließend aufwändig und penibel auf den Chorraum des Münsters abgestimmt.

Festlicher Einweihungsgottesdienst am Ersten Advent

Am 28. November 2021, dem Ersten Adventsonntag, um 18 Uhr, wird die neue Chororgel erstmalig in einem Gottesdienst erklingen - im Einweihungsgottesdienst. Prälatin Gabriele Wulz wird predigen, und am Spieltisch wird natürlich Friedemann Johannes Wieland sitzen. In brandneuen Orgelschuhen, die er sich extra für das neue Instrument geleistet hat.