Münsterbauhütten aus fünf Ländern, unter anderem die des Ulmer Münsters, sind jetzt Teil des Immateriellen Weltkulturerbes. Die Entscheidung der UNESCO fiel am Donnerstag in einer Videokonferenz.

Das Ulmer Münster hatte sich mit 17 anderen Bauhütten für den Eintrag beworben. Unter ihnen die Dom- und Münsterbauhütten von Schwäbisch Gmünd, Freiburg, Köln und mehrerer anderer deutscher Städte, sowie die Dombauhütte in Wien, im schweizerischen Basel und im norwegischen Trondheim.

Der dienstälteste Steinmetz der Ulmer Münsterbauhütte, Emil Kräss, bei der Arbeit. Ulmer Münstergemeinde

Modellcharakter der Bauhütten wird gewürdigt

Damit werde der internationale Modellcharakter der Bauhütten gewürdigt, teilte die Deutsche UNESCO-Kommission mit. Bauhütten sorgten seit Jahrhunderten für den Erhalt von Kirchen und anderen Großbauten und verbänden dabei traditionelles Handwerk mit neuester Technik, hieß es.

Vermittlung alter Handwerkstechniken

In Ulm ist das Klopfen der Drucklufthämmer schon am Eingang der Münsterbauhütte links neben dem Münsterportal zu hören: In der Werkstatt bearbeiten mehrere Steinmetze verschiedene Steinblöcke für die Restaurierung des weltweit höchsten Kirchturms. "Der Lärm ist Musik in meinen Ohren", sagt Hüttenmeister Andreas Böhm, der derzeit für rund 20 Handwerker verantwortlich ist. Ein Steinmetzlehrling lernt in der Münsterbauhütte den Umgang mit Hammer und Meißel von der Pike auf, erklärt Böhm. Doch in der alltäglichen Arbeit werden druckluftgetriebene Hämmer genutzt, um rationeller arbeiten zu können und die Handgelenke zu schonen.

So sah die Arbeit in der Ulmer Münsterbauhütte Mitte des vorigen Jahrhunderts aus. Ulmer Münstergemeinde

Ulmer Münsterbauhütte entstand 1377

Die Münsterbauhütte wurde für den Bau des Münsters ab 1377 bis 1543 betrieben und zum Weiterbau ab 1844 wieder eröffnet. Seit der Vollendung des Münsters im Jahre 1890 kümmert sich die Bauhüttenmannschaft um dessen Restaurierung - eine Arbeit ohne Ende. Im Winter finden in der Werkstatt die Steinmetzarbeiten statt - im Sommer werden die gebauten Teile versetzt oder Steine am Außengebäude restauriert.

Münsterdekan Gohl: "Bin froh und stolz über die Anerkennung"

Der Dekan des Ulmer Münsters, Ernst-Wilhelm Gohl, sagte im SWR, er sei froh und stolz, dass die Arbeit der Bauhütten durch die Anerkennung als Immaterielles Weltkulurerbe nun eine besondere Wertschätzung erfahre. Der Antrag zur Aufnahme sei in Ulm angeregt worden. Der Erfolg sei dem gemeinsamen Antrag aller Bauhütten zu verdanken.

Zweite Aufnahme in UNESCO-Liste für Schwäbisch Gmünd

Schwäbisch Gmünd ist nach der Aufnahme der Gmünder Altersgenossentradition in die Liste des Immateriellen Kulturerbes nun bereits zum zweiten Mal in der bedeutsamen Auflistung der UNESCO vertreten. Deutschland verzeichnet damit nun fünf Einträge auf den UNESCO-Listen des Immateriellen Kulturerbes: Neben dem Bauhüttenwesen in Europa gehören dazu die Genossenschaftsidee und -praxis, Orgelbau und Orgelmusik, die Falknerei sowie der Blaudruck.