Pfarrer unterstützen Ulms Dekan Gohl nach Drohbriefen

Nach einer Impfaktion im Ulmer Münster hat Dekan Gohl Drohungen erhalten. Dutzende Pfarrerinnen und Pfarrer solidarisierten sich nun mit ihm.

Im evangelischen Kirchenbezirk Ulm haben sich 36 Pfarrerinnen und Pfarrer mit ihrem Dekan Ernst-Wilhelm Gohl solidarisiert. In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung verurteilen sie die zumeist anonymen Drohbriefe, die bei Gohl eingingen. Gohl hatte Attacken per Post und E-Mail erhalten, nachdem er eine offene Impfaktion im Ulmer Münster initiiert hatte.

Bei der große Impfaktion im Ulmer Münster ließen sich Ende Dezember hunderte Menschen gegen das Coronavirus. Im Nachgang zu dieser Aktion erhielt Dekan Gohl Drohungen. SWR Hannah Schulze

Kirchenvertreter verurteilen die Drohungen

Die Unterzeichner der Erklärung nehmen den Dekan in Schutz. Man schätze seine Tatkraft, seine Entschlussfreudigkeit und Empathie. Die Versuche, Gohl in Misskredit zu bringen, seien zu verurteilen. Der Dekan hatte einen besonders markanten Brief auf Facebook veröffentlicht. Die Verfasser werfen ihm Respektlosigkeit und schlechte Amtsführung vor und behaupten, sie würden ihn "beobachten". Falls Gohl sich nicht ändere, würden die "gesammelten Unterlagen an die Presse weitergereicht", heißt es in dem Schreiben, das mit "Christen für Menschen am Münster" unterzeichnet ist.