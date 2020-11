per Mail teilen

Sven Plöger aus Ulm ist einer der bekanntesten Wettermoderatoren Deutschlands. Im Fernsehen vor der Wetterkarte die Hochs und Tiefs zu erklären ist nur eine Facette seiner Arbeit.

Was Plöger ganz besonders bewegt ist die Frage: Wie kann man den Wandel des Erdklimas soweit begrenzen, dass er die Menschheit nicht überfordert? Und welche Maßnahmen sind sinnvoll? In der SWR Youtube-Reihe "Sven Plögers Klimablick" entwirft Plöger in neun Folgen seine Vision davon, wie wir es schaffen können, die Veränderung des Erdklimas nicht außer Kontrolle geraten zu lassen.

Ansporn zur Verhaltensänderung

Sven Plöger will mit Menschen ins Gespräch kommen und dazu anspornen, das eigene Verhalten zu überdenken. Zu sehen ist die Filmreihe seit 3. November mit drei Folgen pro Woche auf dem Youtube-Kanal der ARD und ab 15. November im Rahmen der ARD-Themenwoche #WIE LEBEN – BLEIBT ALLES ANDERS in der ARD Mediathek.