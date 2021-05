per Mail teilen

Seit über einem Jahr liegt das Messegeschehen an der Ulm-Messe brach. Die Hallen dienen als Unterkunft für das Zentrale Impfzentrum. Ein richtiger Neustart ist vor dem Frühjahr 2022 kaum denkbar.

"Der Messe geht es Gott sei Dank immer noch gut", das sagt Jürgen Eilts, Geschäftsführer der Ulm-Messe. Die Ulm-Messe sei verhältnismäßig klein, habe einen kleinen Mitarbeiterstab und durch die Einrichtung des Test- und Impfzentrums doch eine gute Auslastung. Dennoch: der reguläre Betrieb fehlt. Im SWR-Interview erzählt Jürgen Eilts, was er sich für die nächsten Monate erhofft.

Die Messe Ulm profitiert davon, dass das Zentrale Impfzentrum dort untergebracht ist (Archivbild) SWR

SWR: Können das Testzentrum und das Impfzentrum die Ausfälle auffangen, die durch die wegfallenden Messen entstehen?

Jürgen Eilts: Das können sie bei weitem nicht. Aber die Einrichtungen sorgen für ein Grundrauschen, für eine gute Auslastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir mussten bisher niemanden in Kurzarbeit schicken. Aber es ist bei weitem kein Ersatz für das normale Veranstaltungsprogramm, bei dem wir pro Jahr rund 250 Veranstaltungen betreuen.

Wie ist denn da die Perspektive, wie lange wird das Impfzentrum in den Hallen bleiben?

Wir haben am Wochenende eine gute Nachricht erhalten: Auf alle Fälle wird das komplette Impfzentrum bis Mitte August verbindlich weiterbetrieben. Wir schätzen es aber intern so ein, dass zumindest ein Teilbereich, für Zweitimpfungen, doch auf alle Fälle bis September und Oktober in Betrieb bleibt.

Wie stehen die Aussichten für einen normalen Messebetrieb?

Wir haben noch ein kleines Pflänzchen, eine Fachmesse, die sich überlegt, im Juli an den Start zu gehen. Das halte ich aber momentan für relativ sportlich und ambitioniert. Also wenn, dann denken wir darüber nach, mit einem kleinen, überschaubaren Programm ab Mitte September bis zum Jahresende wieder an den Start zu gehen. Und dann konzentrieren wir die Kräfte auf das Frühjahr nächsten Jahres.

In Baden-Württemberg können ja, wenn die Inzidenz zwei Wochen lang unter 100 ist, Kongresse mit einer Person pro zehn Quadratmetern stattfinden. Das stimmt Sie nicht besonders zukunftsfroh?

Messeveranstaltungen und Großveranstaltung brauchen mindestens ein bis anderthalb Jahre Vorlauf. Deshalb denken wir jetzt einfach an den Februar nächsten Jahres in der Hoffnung, dass wir dort sichere, planbare Rahmenbedingungen haben.

Geschäftsführer der Ulm-Messe, Jürgen Eilts, beim Aufbau des Weihnachtsmarktes im Jahr 2019. Für dieses Jahr gibt es laut Eilts Hoffnung, dass ein dezentraler Markt stattfinden kann. SWR Maren Haring

Sie organisieren als Ulm-Messe auch den Ulmer Weihnachtsmarkt. Können Sie da schon eine Prognose abgeben, wie es damit aussieht?

Hier sind wir sehr hoffnungsfroh, dass wir den Weihnachtsmarkt durchführen können. Durch Impfen und Testen müsste unseres Erachtens nach das Advents- und Weihnachtsgeschäft auf alle Fälle gut laufen. Und unter diesen Rahmenbedingungen auch ein Weihnachtsmarkt, wenn auch vielleicht nicht in der gewohnten Form, sondern eher dezentral.