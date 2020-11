Im Krankenhaus zu liegen, das ist belastend. Seit Mittwoch gelten Einschränkungen für Besucher am Universitätsklinikum in Ulm. In dieser Situation hilft der evangelische Klinikpfarrer Martin Enz.

SWR: Gilt das Besuchsverbot am Uniklinikum auch für Sie? Dürfen auch Sie nicht mehr zu den Patienten?

Pfarrer Martin Enz: Wir Klinikseelsorger durften immer und dürfen auch jetzt noch zu den Patienten. Wer nicht kommen darf, ist unser Besuchsdienst, was wir sehr bedauern. Denn auch diese Damen und Herren haben einen wichtigen Dienst in der Begleitung der Patienten gemacht.

Also der Besuchsdienst darf nicht kommen, die Angehörigen fast gar nicht mehr. Wie sehr leiden die Patienten unter diesen Einschränkungen.

Sie leiden sehr im Krankenhaus, wo man doch fremd ist und eigentlich heim will. Da sind die Besuche durch Familienmitglieder, durch Freunde unheimlich wichtig. Und sie leiden und lassen uns das auch wissen, sie sind enttäuscht, dass das nicht geht. Was mich sehr freut ist, dass sie nicht sagen: "Herr Pfarrer, wieso dürfen Sie kommen? Und meine Frau, mein Mann, darf nicht kommen." So eine Frage wurde mir in der ganzen Zeit nie gestellt.

Sie müssen das ja irgendwie auffangen, diese geringen Kontakte zu den Angehörigen.

Wir machen die Erfahrung, dass wir nicht mehr gerufen werden als zur Vor-Corona-Zeit. Das interpretieren wir so, dass viele über ihre Handys, über Smartphones mit ihren Lieben verbunden sind. Aber dort, wo wir auftauchen, erfahren wir sehr viel Dankbarkeit. Wir werden weniger weggeschickt als vorher, glaube ich.

Ist denn für die Patienten Corona zurzeit eine zusätzliche seelische Belastung - vielleicht das jetzt auch noch zu bekommen?

Absolut. Vor allen Dingen auf "meinen" Stationen. Ich bin auf den Krebsstationen unterwegs, und dort werden die Menschen mit Chemotherapie behandelt. Das heißt, das Immunsystem wird heruntergefahren. Sie haben kaum Abwehrkräfte. Von daher ist es eine große Sorge, dass sie sich anstecken könnten, draußen oder im Haus selbst. Auch von daher verstehen viele Patienten, dass diese Einschränkung zu ihrem Schutz und nicht als Schikane gedacht ist.

Haben Sie auch Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind?

Wir haben auch Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind und die werden zurzeit leider immer mehr. Allerdings bin ich im Team ein Pfarrer, der über 60 ist. Und wir haben jüngere Kollegen. Wir haben ausgemacht, dass zu den Covid-Patienten die jüngeren Kolleginnen und Kollegen gehen. In der Rufbereitschaft würde ich auch gehen, denn ich bin überzeugt, dass meine Kollegen in der Klinik, die Ärzte und Schwestern, mich so gut einpacken, dass mir nichts passieren kann. Aber mir ist es auch wichtig, dass ich als Pfarrer, der zu Krebspatienten geht, selbst gesund bleibe, also keine Keime oder Infektionsrisiken durchs Haus trage.

Wie wird man Klinikpfarrer? Wie sind Sie es geworden?

Ich bin's geworden, kann ich sagen, am 24. Dezember 1985. Da hab ich in meiner Gemeinde Schweindorf auf dem Härtsfeld bei Neresheim den Heiligabend-Gottesdienst gehalten, und anschließend ist mein Blinddarm geplatzt. Und dann am ersten Weihnachtsfeiertag lag ich in Aalen im Krankenhaus und wurde operiert. Als ich aufwachte, hörte ich über den Patienten-Rundfunk eine fantastische Predigt eines katholischen Kollegen und ich dachte: Ein Krankenhaus, das könnte auch ein Arbeitsplatz für mich sein.