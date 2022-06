JSEC-Kommando nicht von NATO-Plänen für Truppenverstärkung betroffen

per Mail teilen

Das Ulmer NATO-Transportlogistik-Kommando JSEC ist vom jüngsten Vorstoß des NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nicht betroffen. Stoltenberg hatte am Montag angekündigt, die schnelle Eingreiftruppe der NATO vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs auf insgesamt 300.000 Kräfte zu verstärken. Dies habe jedoch keine Auswirkungen auf das Ulmer JSEC-Kommando, teilte ein Sprecher aus Ulm mit. Für die Koordinierung von Truppenbewegungen - und damit auch der schnellen Eingreifkräfte - im gesamten Verantwortungsbereich des militärischen NATO-Oberbefehlshabers in Europa bleibe man allerdings zuständig, so der Sprecher weiter.