Lebendiger Kreuzweg: Der Ulmer Jesus ist Frisör und eher hektisch

Nach zwei Jahren Corona-Pause trägt am Karfreitag beim Lebendigen Kreuzweg ein neuer Jesus das Kreuz durch Ulm und Neu-Ulm. Die italienische Gemeinde organisiert das Spektakel.

Gianni Giorgio Crusafio spielt den Jesus, mit dem er eigentlich nicht viel gemeinsam hat. Crusafio ist 43 - Jesus war am Ende, der Überlieferung nach, knapp über 30. Crusafio ist auch kein Zimmermann, sondern Frisör. Seit er vom Kreuzwegorganisator Nico Albarino für "die Rolle seines Lebens" auserkoren wurde, darf keine Schere mehr ans eigene Haar. "Ich habe sogar Integratoren genommen, damit die schneller wachsen, Tabletten mit Eisen und Magnesium." Außerdem habe er sich gefragt, ob er wirklich den Jesus spielen kann, mit seinem "Bäuchlein", erzählt er schmunzelnd. Doch Organisator Nico Albarino habe abgewunken - Jesus sei schließlich auch nicht ins Fitnessstudio gegangen.

"Der liebe Jesus ist ein ruhiger Typ. Auch wenn der sich aufgeregt hat, ist er ruhig geblieben."

Die Rolle des Jesu ist für Gianni Giorgo Crusafio in mehrfacher Hinsicht eine echte Herausforderung. Denn charakterliche Gemeinsamkeiten sucht man zwischen dem Italiener und dem Sohn Gottes offenbar vergebens. "Ich versuche mich anzupassen und ich will das so glaubwürdig wie möglich machen, auch beim Sprechen. Der liebe Jesus ist ein ruhiger Typ. Auch wenn der sich aufgeregt hat, ist er ruhig geblieben." Er dagegen sei vom Wesen her eher hektisch.

Die Route des Lebendigen Kreuzwegs führt am Karfreitag ab 18 Uhr vom Neu-Ulmer Rathausplatz über verschiedene Zwischenstationen hinüber nach Ulm zum Münsterplatz. Dort findet die Kreuzigung statt. SWR Isabella Hafner

80 Darstellende beim Lebendigen Kreuzweg in Ulm und Neu-Ulm

Hektisch waren auch die letzten Wochen. Ende Februar war klar, dass der Lebendige Kreuzweg nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden kann. Nico Albarino trommelte rund 80 Darstellerinnen und Darsteller für mehrere Proben in den Saal der Wengenkirche zusammen. Coronatest und Maske - jedes Mal Pflicht. Neben Jesus mussten auch weitere Rollen schnell neu besetzt werden: Judas ist neu, Maria, Johannes und die beiden Räuber sind ebenfalls neu.

Drei Stunden Leidenspassion durch die beiden Städte

Normalerweise begleiten Tausende von Menschen den dreistündigen Kreuzweg am Karfreitag ab 18 Uhr vom Neu-Ulmer Rathaus, wo das letzte Abendmahl stattfindet, über fünf Stationen bis hin zum großen Finale auf dem Ulmer Münsterplatz. Dieses Jahr könne er aber nicht abschätzen, ob der Lebendige Kreuzweg viele Menschen anziehe, gerade wegen Corona, sagt der Hauptdarsteller. Weil sie sich freuen, jetzt, nach den Lockerungen, mal wieder so etwas erleben zu dürfen. Oder ob sie wegen Corona lieber daheim bleiben.

Lebendiger Kreuzweg am Karfreitag mit Auspeitschen des Papas

Aufs Tragen des 50 Kilogramm schweren Kreuzes hat sich Gianni Giorgio Crusafio dagegen nicht vorbereitet. Jesus im Himmel werde ihm schon helfen, ist er sich sicher. Auch seine Frau und seine Kinder werden am Karfreitag sehen, wie er dieses Kreuz schleppen muss und ausgepeitscht wird, sein Rücken blutig rot wird. "Bei den Kindern war das ein bisschen schwieriger, gerade bei der Kleinen mit sechs. Die hat gesagt: Der Papa darf doch nicht ausgepeitscht werden!" Als er das dann auch mit ihr, mit künstlichem Blut, gemacht hat, habe sie ihren größten Spaß daran gefunden, ihre Mama auszupeitschen.

Finale am Ulmer Münsterplatz: Kreuzigung des Ulmer Jesus

Am Ende schließlich wird seine Familie mit vielen anderen Menschen erleben, wie Gianni Giorgio Crusafio, nur mit einem Lendenschutz bekleidet, auf dem Ulmer Münsterplatz ans Kreuz genagelt wird. In dreieinhalb Metern Höhe wird er etwa eine halbe Stunde lang hängen - bis zu seiner Lieblingsszene. Da muss sich der Ulmer Jesus vom Kreuz fallen lassen und wird der weinenden Maria in den Schoß gelegt.