Wenn die Finanzminister der EU am Freitag in Berlin zusammenkommen, gibt es für sie ein besonderes Geschenk aus Ulm: Nämlich den legendären "Ulmer Hocker" des HfG-Gründers Max Bill.

Der 29-jährige Felix beim Abschleifen "seines" "Ulmer Hockers" SWR Torsten Blümke

Die einfachen Holz-Hocker hatte Max Bill, der Gründer der bekannten Ulmer Hochschule für Gestaltung (HfG), in den 50er Jahren entworfen. Gefertigt werden die Hocker für die Finanzminister in den Werkstätten der Lebenshilfe Donau-Iller für Menschen mit psychischen Erkrankungen in Ulm-Böfingen.

Die Produktion ist Teamarbeit unter der Anleitung von Schreinermeister Stefan Gebhard. Der scheinbar einfache Hocker aus Fichten- und Buchenholz besteht aus einem waagerechten und zwei senkrechten Brettern. Alle drei werden fest verzahnt und von einem runden Holzstab zusammengehalten. Der 29-jährige Felix arbeitet daran, wie auch der 51-jährige Michael. Der "Ulmer Hocker" verlange durchaus handwerkliches Geschick, meint er, denn das Fräsen der Zinken sei nicht ganz einfach: "Das muss man versetzt machen, so dass die nachher ineinander passen."

Michael, Schreinermeister Stefan Gebhard und Felix (v.l.n.r) von den Donau-Iller Werkstätten in Ulm-Böfingen bei der Endkontrolle eines "Ulmer Hockers" SWR Torsten Blümke

In der Schreinerei wird vieles gefertigt: Hochsitze für Jäger, Zäune gegen Wildverbiss - aber eben auch der berühmte "Ulmer Hocker". Zirka 200 hat Michael inzwischen gebaut. So im Licht der Öffentlichkeit wie jetzt stand er aber noch nie: "Toll, das ist schon etwas Besonderes."

Finanzminister Scholz gab die "Ulmer Hocker" in Auftrag

Im vergangenen Sommer kam der Auftrag. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der ein Faible für Design und Architektur und daheim selbst schon ein paar der berühmten "Ulmer Hocker" hat, ließ in Ulm 40 Exemplare als Geschenk für seine europäischen Amtskollegen bestellen und weitere 20 für sein Ministerium - für rund 3.000 Euro, erzählt Produktionsleiter Leonhard Waldmann: "Die Anfrage kam ganz unspektakulär, übers Telefon." Für Scholz ist die Sitzgelegenheit ein "nicht sehr kompliziertes, aber beeindruckendes Stück Design". Es sei toll, dass er in einer Werkstatt gebaut werde, die für Zusammenhalt in der Gesellschaft stehe.

"Ulmer Hocker" ein "demokratisches Möbelstück"

Und das, obwohl die Urheberrechte inzwischen eine Firma in der Schweiz besitzt. Mittlerweile laufen jedoch Verhandlungen, dass Kleinserien auch weiter in Ulm gefertigt werden, wo das vielseitige Möbelstück einst erfunden wurde. Victoria Heinrich vom Archiv der ehemaligen Hochschule für Gestaltung: "Er kann als Hocker genutzt werden oder umgekehrt als Trage oder auf die Seite gekippt als Rednerpult." Außerdem sei der Hocker ein "demokratisches“ Möbelstück: "Er hat so etwas Gleichmachendes, es sitzen alle auf der gleichen Höhe, ich kann mich nicht zurücklehnen, ich muss meinen Rücken durchstrecken."

Ein "Ulmer Hocker" wird am Freitag in Berlin überreicht

Vielleicht ja auch eine Intention von Bundesfinanzminister Scholz, dass die EU-Finanzminister ein starkes Rückgrat zeigen, zumindest beim Gruppenfoto auf den "Ulmer Hockern“. Die sind inzwischen schon nach Berlin geliefert. Nur einer wird direkt von einer Ulmer Delegation an Olaf Scholz überreicht, freut sich Roland Bader, der Gesamtleiter der Donau-Iller Werkstätten GmbH. Michael und Felix werden dabei sein.