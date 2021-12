Ulmer Grüne Lena Schwelling wird neue Landesvorsitzende

Die frühere Sprecherin der Grünen Jugend im Südwesten und jetzige Ulmer Stadträtin, Lena Schwelling, führt künftig die Landespartei in Baden-Württemberg. Die 29-Jährige wurde am Samstag beim Landesparteitag in Heidenheim mit 77,8 Prozent gewählt. Schwelling erhielt bei der Online-Abstimmung 165 Ja-Stimmen, 32 Delegierte votierten mit Nein, 15 enthielten sich. Schwelling gehört zum Realo-Flügel der Partei und wird Nachfolgerin von Sandra Detzer, die in den Bundestag gewählt wurde. Schwelling warb in ihrer Rede vor allem dafür, das kommunale Fundament der Grünen im Südwesten weiter zu stärken. Ihr Partner in der Doppelspitze soll der Parteilinke Pascal Haggenmüller (33) werden.