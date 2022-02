Die Gedenktafel für den 1990 auf dem Ulmer Münsterplatz ermordeten Rafael Blumenstock soll gereinigt und die Schrift erneuert werden. Das hatte die SPD in einem Brief an die Verwaltung gefordert. Einer Beleuchtung der in den Boden auf dem Münsterplatz eingelassenen Tafel erteilte die Stadt in ihrer Antwort eine Absage. Schon bei der Schaffung der Gedenktafel sei eine Beleuchtung nicht das Ziel gewesen, man empfinde die Kraft des Steines ohne Beleuchtung stärker.