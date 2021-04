Polizei und Zoll haben am Donnerstag in der Ulmer Innenstadt Geschäfts- und Privaträume eines Gastronomen durchsucht. Der Mann und eine Mitarbeiterin wurden festgenommen. Es geht auch um Corona-Hilfen.

Wie das Ulmer Hauptzollamt und die Staatsanwaltschaft Ulm mitteilten, werde gegen den Gastronomen seit Monaten ermittelt. Es geht um Kurzarbeiterbetrug und zu Unrecht bezogener Corona-Soforthilfen. Der finanzielle Schaden wird auf rund 115.000 Euro beziffert.

Ein Ulmer Gastronom soll zu Unrecht Corona-Hilfen beantragt haben. Der Zoll ermittelt. Hauptzollamt Ulm

Sozialkassen geprellt

Außerdem soll er die Sozialkassen um rund 50.000 Euro geprellt haben. Dabei hat der Unternehmer möglicherweise auch einen Strohmann benutzt, um seine eigene Verantwortlichkeit zu verschleiern. Bei der Durchsuchung seien Geschäftsunterlagen sichergestellt und Zeugen befragt worden, heißt es in einer Mitteilung des Hauptzollamtes.

Am Donnerstag waren laut Mitteilung 30 Kräfte von Zoll und Polizei in der Ulmer Innenstadt im Einsatz. Die beiden Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.