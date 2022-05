Ulmer Fußballer wollen fünften WFV-Pokalsieg nacheinander

Der SSV Ulm 1846 Fußball will seine Siegesserie im WFV-Pokal auch im Finale gegen die Stuttgarter Kickers fortsetzen. In Illertissen geht es zeitgleich um den bayerischen BFV-Pokal.

Der SSV Ulm 1846 Fußball kann Historisches schaffen. Am Samstag im WFV-Pokalfinale gegen die Stuttgarter Kickers kann die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle den Titel zum fünften Mal nacheinander holen. Anpfiff ist um 16.15 Uhr. Der SWR überträgt im Livestream. Ein erneuter Erfolg wäre dann der insgesamt 12. Pokalsieg für die Ulmer. Mehr noch: Es wäre auch der 30. Sieg in einem WFV-Pokalspiel in Serie. Der Pokal des Württembergischen Fußballverbandes wird seit den 1950er Jahren ausgetragen. Der WFV-Pokalsieg bedeutet vor allem auch die Qualifikation für die erste Runde im DFB-Pokal. Die Auslosung findet am 29. Mai statt.

wfv-Pokal: SWR überträgt live

Vorfreude bei Trainer Wörle und Sportdirektor Thiele ist riesig

Das Finale findet im Stuttgarter Gazistadion statt. Der Sportdirektor der Ulmer, Markus Thiele, rechnet mit etwa 2.500 Fans der Spatzen. Rund 600 davon werden ihm zufolge mit einem Sonderzug nach Stuttgart fahren. Um eine mögliche Rekordkulisse im WFV-Pokal perfekt zu machen, werden zudem Fanbusse eingesetzt, die den Ulmer Anhang in die Landeshauptstadt bringen.

SSV-Ulm-Trainer Thomas Wörle erwartet im WFV-Pokalfinale gegen den Oberligisten Stuttgarter Kickers ein Spiel auf Augenhöhe. SWR Oliver Schmid

Ulms Trainer Thomas Wörle erwartet ein intensives Spiel gegen die Kickers. "Der Gegner bringt zum Teil mehr Erfahrung mit als wir", erklärte er bei der Pressekonferenz im Vorfeld. Dass die Stuttgarter Kickers "nur" in der Oberliga spielen, darf Wörle zufolge nicht über die Qualität der Mannschaft hinwegtäuschen. "Aus meiner Sicht sind sie regionalligareif", betonte Wörle. Man kennt sich gut. Die Verbindungen zwischen Ulm und den Kickers sind eng und waren es auch in der Vergangenheit. Immer wieder wechselten Spieler zwischen beiden Klubs hin und her. Aus den aktuellen Kadern zum Beispiel der Kickers-Torwart Thomas Bromma und Mittelstürmer David Braig. Auf Ulmer Seite hat Tobias Rühle Stuttgarter Vergangenheit.

Einsatz von starkem Kapitän Jo Reichert nicht sicher

Wichtig für die Ulmer Verteidigung war in dieser Saison, dass der Mannschaftskapitän Jo Reichert konstant starke Spiele abgeliefert hat. Nun laboriert der 30-Jährige an einer Muskelverletzung. Trainier Wörle zufolge macht ein Einsatz im Finale für Reichert nur Sinn, wenn er auch Leistung bringen kann. "Wir werden alles reinwerfen und dann die nächste Saison angehen", so Sportdirektor Thiele. Für die kommende Saison plane er mit etwa vier bis fünf Neuzugängen. Ein Sieg und die DFB-Pokalqualifikation bedeuten auch mehr finanziellen Spielraum für Thiele. Er plane aber unabhängig "von nur einem Spiel".

Illertissen spielt im BFV-Pokalfinale gegen Aubstadt

Der FV Illertissen will nach der unglücklichen Totopokal-Niederlage im vergangenen Jahr nun gegen den unterfränkischen TSV Aubstadt den BFV-Pokal holen. Aubstadt setzte sich in einem dramatischen Elfmeterschießen mit 4:3 gegen den TSV 1860 München durch, Illertissen warf die Würzburger Kickers mit 3:1 aus dem Wettbewerb. Das Spiel beginnt am Samstag um 16.40 Uhr. Der Bayerische Rundfunk überträgt die Partie im Live-Stream. Vor rund einem Jahr verlor Illertissen dramatisch im Elfmeterschießen gegen den mittlerweile insolventen Klub Türkgücü München. Ein Türkgücü-Fan hatte während des Anlaufs zum Elfmeter von Illertissens Fabio Maiolo einen Böllerschuss losgelassen. Der Spieler zuckte zusammen und vergab den Elfmeter in der Folge. Die Mannschaft wolle Wiedergutmachung, so Trainer Marco Konrad.