Wissenschaftler der Universität Ulm gehören zu den meistzitierten Forschern weltweit. Das teilte die Universität mit. Grundlage der Auflistung sind veröffentlichte Fachartikel in den letzten zehn Jahren. Acht Ulmer Forscher gehören demnach zu den rund 6.200 am häufigsten genannten Namen. Die Ulmer Wissenschaftler arbeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen. In der Medizin sind sie weltweit gefragt, unter anderem im Bereich Alzheimer und Leukämie-Forschung. Mit Quanten beschäftigen sich die Physiker der Universität. Im Bereich der Botanik wollen Ulmer Wissenschaftler herausfinden, wie der Wassertransport in Pflanzen funktioniert. Auch mit der Batterieforschung hat es ein Ulmer Wissenschaftler auf einen Spitzenplatz der meistzitierten Forscher weltweit geschafft.