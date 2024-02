Was ist das PURA-Syndrom?

Das PURA-Syndrom ist eine spontane, das heißt willkürliche Mutation des PURA-Gens. Ab der Geburt zeigen betroffene Kinder eine schwere Entwicklungsstörung, die aber je nach Kind unterschiedlich ausgeprägt ist. Sie können meist nicht gehen und nicht sprechen, auch können die Kinder unter Anfällen, verminderter Muskelspannung und Atemproblemen leiden.

Auf der Internetseite der Universität Ulm erläutern Dierk Niessing und sein Team das PURA-Syndrom.

Das PURA-Syndrom zählt zu den seltenen Erkrankungen. In Deutschland sind derzeit an die 30 Patienten genetisch identifiziert, 200 in Europa und weltweit rund 650. In Deutschland haben betroffene Familien im Jahr 2023 den Verein PURA-Syndrom Deutschland gegründet.