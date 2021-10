Flüchtlingsrat Ulm/Alb-Donau: "Es brennt an vielen Stellen entsetzlich"

Im Rahmen der Interkulturellen Woche ist der Freitag der "Tag des Flüchtlings". Warum solche symbolischen Tage wichtig sind, erläutert Wolfgang Erler vom Flüchtlingsrat Ulm/Alb-Donau.

Wolfgang Erler, der Vorsitzende des Flüchtlingsrats Ulm/Alb-Donau, sagt eine Zunahme der Flüchtlingsbewegungen voraus

SWR: Tag des Flüchtlings - Herr Erler, Hand auf's Herz, da kann sich doch kein Flüchtling was für kaufen...

Wolfgang Erler: Die Flüchtlinge können sich vielleicht nichts dafür kaufen. Es hat aber sehr interessante Begegnungen und Großveranstaltungen gegeben: vor zwei und drei Jahren, wo in der Innenstadt Hunderte von Leuten erlebt haben, was für eine bunte Vielfalt an neuen Menschen hier in die Stadt gekommen ist. Das sind wichtige Elemente: Verständigung und sich gegenseitig zur Kenntnis zu nehmen. Die Interkulturelle Woche steht ja unter dem Motto #offengeht und das bedeutet Vielfalt annehmen und mit Vielfalt leben.

Das heißt, Sie finden das gut, dass man solche symbolischen Tage ansetzt?

Unbedingt, zumal wir in den letzten Monaten und gerade in der letzten Woche eine totale Fixiertheit auf das politische Geschehen allein in Deutschland haben. Während es an ganz vielen Stellen außen herum entsetzlich brennt und dabei Millionen Menschen in die Flucht getrieben werden. Und daran zu erinnern ist auf jeden Fall die Sache wert.

Wie ist denn im Moment die Situation. Kommen derzeit noch so viele Flüchtlinge wie 2016?

Nein, es kommen ja fast gar keine mehr. Und wir haben sehr viel Aufregung gehabt um die afghanischen Ortskräfte. Wenn man deren Zahl anschaut, die bis jetzt hierher gekommen sind, dann ist das verschwindend gering. Wenige Tausend für ein Land mit 80 Millionen Einwohnern. Das kann man ja schon gar nicht mehr nach den Kommastellen ausdrücken.

Rechnen Sie denn mit einer Zunahme der Flüchtlingszahlen?

Wir rechnen auf jeden Fall mit einer Zunahme. So wenige wie es die letzten Jahre waren, werden es nicht mehr sein in Zukunft. Aber wir wissen ja, dass sowohl Deutschland als auch Europa sich massiv und auch mit menschenrechtlich nicht akzeptablen Mitteln gegen die Fluchtbewegungen abschotten. Und das machen ja die anderen Länder, die dazwischen liegen, genauso. Iran und vor allem die Türkei blockieren ja den Weg von Afghanen, die aus dem Land heraus wollen und versuchen nach Europa zu kommen.

Kriege und eine katastophale Versorgung wie in Afghanistan treiben nach Ansicht des Vorsitzenden des Flüchtlingsrats Ulm/Alb-Donau, Wolfgang Erler, immer mehr Menschen in die Flucht.

Warum glauben Sie, dass die Flüchtlingsbewegungen wieder mehr werden?

Weil überall die Brände zunehmen. Ich meine damit keine Buschbrände, sondern Kriege. Und wir hören doch, wie die Situation in Afghanistan ist. Da geht es ja nicht nur um die politisch Bedrohten. Sondern da geht es auch um drei Millionen Binnenflüchtlinge, die unter unmöglichen Bedingungen leben und ganz wenig zu essen haben. 41 Prozent der Gesamtbevölkerung, so heißt es, wissen nicht, wie sie die nächste Mahlzeit kriegen. Also da ist es kein Wunder, wenn es auch Versuche von denen gibt, die mehr Ressourcen haben, ins Ausland zu kommen. Aber die meisten werden dort bleiben und man muss versuchen, Mittel dorthin zu lenken, die wenigstens ein Minimum an täglichem Brot sichern.