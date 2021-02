per Mail teilen

Seit 100 Tagen hat Ulm einen neuen Feuerwehrkommandanten. Adrian Röhrle ist Nachfolger von Hansjörg Prinzing, der 22 Jahre lang an der Spitze stand. Was waren seine ersten Erlebnisse?

Wenn es brennt, dann soll schnell die Feuerwehr kommen. Aber auch bei Unfällen oder Hochwasser. Die Ulmer Feuerwehr hat seit Herbst vergangen Jahres einen neuen Chef: Adrian Röhrle, 44 Jahre alt, aufgewachsen im Ulmer Teilort Unterweiler. In den vergangenen Jahren arbeitete er in Reutlingen und Köln.

SWR: Wie haben Sie die ersten 100 Tage in Ihrem neuen Amt erlebt?

Adrian Röhrle: Es ist vertraut und neu zugleich. Das ist eine Ambivalenz, die ich so nicht erwartet hätte. Zum einen sind die Menschen, die Gesichter für mich sehr vertraut, weil wir auch über meine gesamte Zeit in Köln und in Reutlingen immer wieder Kontakt hatten (....) Auf der anderen Seite sind die Details, die die Feuerwehr Ulm ausmachen, für mich sehr neu und damit auch sehr viele neue Themen zu Beginn.

Gab es denn schon einen bemerkenswerten oder großen Einsatz in dieser Zeit, in der Sie jetzt hier sind?

Ja, wir hatten in der Tat innerhalb kurzer Zeit, an zwei Tagen nacheinander, drei größere Einsätze: Einen Gebäudebrand im Stadtteil Allewind. Dann hatten wir noch in der Römerstraße einen Brand mit Akkus von E-Scootern und auch im Donautal den Veolia-Brand, den man glücklicherweise sehr früh und sehr schnell unter Kontrolle bringen konnte.

Seit 100 Tagen im Amt: der Ulmer Feuerwehrkommandant Adrian Röhrle Pressestelle Stadt Ulm, Feuerwehr Ulm

Es gibt ja immer mehr E Scooter, E-Bikes, E-Autos oder auch Photovoltaikanlagen. Vor was für Schwierigkeiten stellt das die Feuerwehr?

Es stellt uns dahingehend vor neue Herausforderungen, dass wir unter Umständen unsere Technik und Taktik anpassen müssen. Ich hatte bereits 2017 an meiner letzten Dienststelle in Reutlingen einen Brand eines Elektrosmarts, den man nur tauchen konnte. Und wir haben so auch unsere Techniken immer weiter verfeinert und versucht voranzugehen und mit unseren Standardmitteln, die wir heute haben, tatsächlich damit umzugehen. Und das geht auch.

Im Moment ist Corona Pandemie. Da gibt es viele Beschränkungen, wie üben denn gerade die Aktiven, die Freiwilligen, die Jugendfeuerwehren?

Derzeit ist es so, dass die Feuerwehren als wichtiger Bestandteil der Gefahrenabwehr die Möglichkeit haben, tatsächlich in Kleingruppen und nur im Freien zu üben, damit weiterhin das Handwerkszeug beherrscht wird. Das heißt, die Freiwillige Feuerwehr übt wieder seit diesem Jahr. Was derzeit nicht geht, sind die Jugendfeuerwehren und die Altersabteilung. Und auch der Musikzug der Feuerwehr Ulm darf derzeit nicht proben, weil diese eben nicht für den Einsatzdienst vorgesehen sind. Das ist etwas schade. Insbesondere in meiner Anfangszeit wäre ich gerne vor Ort gegangen, um die ganzen Kameradinnen und Kameraden kennenzulernen. Aber hier geht der Infektionsschutz eindeutig vor.