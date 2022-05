Ulmer Schülerinnen und Schüler marschieren für den Frieden

Am Ulmer Anna-Essinger-Gymnasium hat am Vormittag ein Friedensmarsch begonnen. Schülerinnen und Schüler wollen von dem Gymnasium auf dem Ulmer Kuhberg zum Marktplatz laufen. Das Motto: "Ulmer SchülerInnen bewegen (sich) - Gemeinsam für Frieden". Die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten wollen nach eigenen Worten möglichst viele Menschen auf ihrem Friedensmarsch mitnehmen. Deshalb haben sie auch an anderen Schulen Plakate verteilt und sich mit den jeweiligen Verantwortlichen der Schülermitverwaltung vorab getroffen. Auf dem Marktplatz spricht am Ende des Friedensmarsches gegen 11 Uhr Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU). Außerdem soll es Reden von Schülern, Musik und Tanz geben.