per Mail teilen

Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim (VGH) hat den Eilantrag eines Ulmer Buchhändlers gegen das Abholverbot abgelehnt. Der Händler will sich mit der Entscheidung aber nicht geschlagen geben.

Die Begründung des Gerichts ist aus Sicht von Buchhändler Rasmus Schöll enttäuschend, da sie wenig auf den konkreten Einzelfall in seiner Buchhandlung eingeht. Das Abholverbot sei nicht verhältnismäßig. Die Nachteile für die Buchhandlung seien erheblich, so Schöll. Er kündigte nach der Entscheidung an, ein Hauptsacheverfahren anstrengen zu wollen.

Die Begründung des Gerichts ist aus Sicht von Buchhändler Rasmus Schöll enttäuschend, da sie wenig auf den konkreten Einzelfall in seiner Buchhandlung eingeht. SWR Rainer Schlenz

Sein Konzept hätte verhindert, dass es zu Menschenansammlungen kommt. Vor dem Laden gebe es einen Bücherbus, damit Kunden etwa Thriller und Romane nicht im Gebäude abholen müssten.

Ein Bus namens Wanda: Hier wollte der Buchhändler Rasmus Schöll die Bestellungen seiner Kundinnen und Kunden bereitlegen. SWR Rainer Schlenz

VGH hält Einschränkungen für zumutbar

Der VGH argumentiert dagegen, dass die Ladenschließungen und das Verbot des Abholservice gerade auch im Hinblick auf Weihnachtseinkäufe ein erhöhtes Besucheraufkommen in den Innenstädten vermeiden sollen. Diese gravierende Einschränkung für den Handel sei wegen der sehr prekären Infektionslage zumutbar, zumal viele Geschäfte, insbesondere Buchläden, bereits Onlineshops und die weiterhin erlaubten Lieferdienste eingerichtet hätten.

Click&Collect-Service weiter verboten

Die Händler dürfen laut Corona-Verordnung des Landes Online-Bestellungen oder telefonisch bestellte Ware ausschließlich ausliefern. Abholangebote - auch Click&Collect-Service genannt - sind dagegen verboten, um Schlangen vor den Geschäften und damit Kontakte zu vermeiden.

Auch die Industrie- und Handelskammer Ulm (IHK) hatte das Verbot als Wettbewerbsverzerrung kritisiert. Es erhöhe den wirtschaftlichen Schaden der kleineren und mittleren Einzelhändler, hieß es.

Einen ersten Beschluss zu dieser Regelung in der Corona-Verordnung hatten die Mannheimer Richter bereits am vergangenen Freitag gefasst. Dabei hatte sich ein Buchhändler aus dem Kreis Böblingen gegen das Abholverbot gewandt. Die Ergebnisse der Eilverfahren sind unanfechtbar.