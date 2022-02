Siegesserie der Ulmer Basketballer gestoppt

per Mail teilen

Die BG Göttingen hat die Siegesserie von ratiopharm Ulm in der Basketball-Bundesliga gestoppt. Die Niedersachsen gewannen am Samstag mit 91:87 (51:38) und bescherten den Ulmern die erste Niederlage nach zuvor sechs Erfolgen hintereinander. Die Göttinger lagen dank eines starken zweiten Viertels (29:10) zur Pause bereits mit 13 Zählern vorn. Ulm wurde nach dem Seitenwechsel besser und konnte 38 Sekunden vor dem Ende auf 83:84 verkürzen. Vor 500 Zuschauern behielten die Gastgeber in der Schlussphase die besseren Nerven und siegten verdient. Mit einer Bilanz von 14:6-Siegen gehören die Ulmer dennoch weiterhin gemeinsam mit den Telekom Baskets Bonn und den Niners Chemnitz zu einem Verfolger-Trio von Spitzenreiter FC Bayern München.